Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: "Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

La llegada continuada de borrascas atlánticas mantendrá un episodio de tiempo muy inestable en España durante los próximos días. Según ha alertado el burgalés, el miércoles persistirán los avisos por nieve en puntos de Castilla y León, mientras que en Andalucía se activarán avisos importantes por lluvias intensas, con especial atención a Cádiz y Málaga, donde no se descartan alertas de nivel rojo.

Las lluvias comenzarán a intensificarse desde la madrugada del miércoles, afectando con especial fuerza al suroeste peninsular, concretamente a zonas como Ceuta, Cádiz, Málaga y Huelva.

Además, el miércoles entrará aire frío que favorecerá un descenso de la cota de nieve. Aunque no se espera un frío intenso, Jorge Rey explica que “estas borrascas bombean cierto aire frío desde la zona de América”, lo que permitirá que la nieve pueda aparecer de forma puntual, sobre todo de madrugada, en ciudades como León o Burgos.

El jueves continuará el tiempo muy inestable, con lluvias persistentes en gran parte de Andalucía y en muchos puntos de Extremadura. De cara al viernes, la situación apenas variará. Las borrascas seguirán entrando por el Atlántico, manteniendo las precipitaciones en el sur peninsular. Sin embargo, la nieve quedará más restringida a zonas de montaña, mientras que el viento seguirá siendo notable en amplias zonas del país.

Durante el fin de semana y hasta el domingo 8, las lluvias continuarán acumulando cantidades importantes en general en toda Andalucía y en muchos puntos de Extremadura, sobre todo en Sevilla: “Hablamos de tormentas bastante fuertes con acumulaciones que pueden superar los 100 litros”.

Jorge Rey advierte de que la acumulación de bastante agua estas últimas semanas, junto con la previsión de más lluvias estos próximos días, pone en riesgo muchas partes del oeste y sur peninsular por “inundaciones y desbordamientos de ríos”.