Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo casa Cubarsí Joan GarciaMercado de FichajesToni NadalAlbacete - BarcelonaAlbacete - Barcelona horarioAlbacete - Barcelona alineacionesLesión RaphinhaLesión Ter StegenJuegos Olímpicos InviernoLesión BellinghamIniestaMercado BarçaSeis NacionesCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyLotería NacionalJuan Carlos RiveroAEMET
instagramlinkedin

TIEMPO

Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: "Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros"

La llegada continuada de borrascas atlánticas mantendrá un episodio de tiempo muy inestable

Jorge Rey alerta de la llevada de nuevos frentes cargados de lluvias y aire frío.

Jorge Rey alerta de la llevada de nuevos frentes cargados de lluvias y aire frío. / YT/Jorge Rey

Emma Ferrara

Andrea Riera

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

La llegada continuada de borrascas atlánticas mantendrá un episodio de tiempo muy inestable en España durante los próximos días. Según ha alertado el burgalés, el miércoles persistirán los avisos por nieve en puntos de Castilla y León, mientras que en Andalucía se activarán avisos importantes por lluvias intensas, con especial atención a Cádiz y Málaga, donde no se descartan alertas de nivel rojo.

Las lluvias comenzarán a intensificarse desde la madrugada del miércoles, afectando con especial fuerza al suroeste peninsular, concretamente a zonas como Ceuta, Cádiz, Málaga y Huelva. 

Además, el miércoles entrará aire frío que favorecerá un descenso de la cota de nieve. Aunque no se espera un frío intenso, Jorge Rey explica que “estas borrascas bombean cierto aire frío desde la zona de América”, lo que permitirá que la nieve pueda aparecer de forma puntual, sobre todo de madrugada, en ciudades como León o Burgos.

El jueves continuará el tiempo muy inestable, con lluvias persistentes en gran parte de Andalucía y en muchos puntos de Extremadura. De cara al viernes, la situación apenas variará. Las borrascas seguirán entrando por el Atlántico, manteniendo las precipitaciones en el sur peninsular. Sin embargo, la nieve quedará más restringida a zonas de montaña, mientras que el viento seguirá siendo notable en amplias zonas del país.

Durante el fin de semana y hasta el domingo 8, las lluvias continuarán acumulando cantidades importantes en general en toda Andalucía y en muchos puntos de Extremadura, sobre todo en Sevilla: “Hablamos de tormentas bastante fuertes con acumulaciones que pueden superar los 100 litros”.

Noticias relacionadas

Jorge Rey advierte de que la acumulación de bastante agua estas últimas semanas, junto con la previsión de más lluvias estos próximos días, pone en riesgo muchas partes del oeste y sur peninsular por “inundaciones y desbordamientos de ríos”. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
  2. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  3. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  4. Iñaki Urdangarin desvela el consejo de Rosell y agradece el gesto de Bartomeu y Laporta
  5. Pillan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en una escapada secreta
  6. Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería: 'Usar este patrón de números aumenta las posibilidades
  7. ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe
  8. El nuevo y polémico proyecto de Frank Cuesta: competirá por un premio de 250.000 euros

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros anuales gracias a este fruto seco"

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros anuales gracias a este fruto seco"

Hacienda investiga un posible ciberataque que comprometería datos en su poder

Hacienda investiga un posible ciberataque que comprometería datos en su poder

El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño

El impresionante hotel donde se alojará Inglaterra en el Mundial: jacuzzi, piscina al aire libre y suites de ensueño

Iñaki Urdangarín cuenta la historia sobre cómo eligió el anillo de compromiso de Letizia

Iñaki Urdangarín cuenta la historia sobre cómo eligió el anillo de compromiso de Letizia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: "Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros"

Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: "Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros"