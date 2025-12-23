Jorge Rey pone en alerta a España por la nieve y el frío en plena Navidad: "Las precipitaciones irán a más"

La nieve ha comenzado a teñir de blanco varias ciudades de España, especialmente Segovia. Y en otras como Ávila, Lugo, Burgos, Soria o León también ha caído, aunque en menos cantidad.

Jorge Rey, conocido por sus famosas cabañuelas, explicó que en los próximos días Segovia seguirá acumulando nieve. Además, advirtió de alertas en otras provincias: "El martes estará en alerta Teruel. El jueves en el entorno del Cantábrico de Lugo, alerta por nieve. Y el viernes 26 empieza a haber alerta de nieve en casi toda Castilla y León, Navarra, País Vasco y Galicia".

Los avisos meteorológicos continúan activos ante posibles chubascos de nieve, especialmente en Castilla y León y el interior de Galicia. El experto destacó además las bajas temperaturas que acompañan a esta situación: "Unido a mínimas de hasta menos 2 grados en Segovia o Teruel. Frío que se mantendrá estos días".

Este martes se esperan nuevas nevadas en la provincia de Teruel y en algunos puntos del Cantábrico. Rey señaló que habrá precipitaciones en puntos de Cataluña o Aragón, además de Huelva o Sevilla, "con la entrada de un nuevo frente".

El jueves será una jornada donde todavía sigan esas lluvias en puntos del Levante o del Cantábrico y con nevadas que prácticamente no van a ser muy importantes. Sin embargo, el viernes las precipitaciones irán a más.

"La llegada de más humedad debido a la presencia de una borrasca, que va a dejar precipitaciones fuertes incluso en puntos de la franja centro-peninsular (...) Podría dar lugar a nevadas que puedan ser importantes en prácticamente toda Castilla y León, puntos de Navarra, País Vasco o Galicia", apuntó el joven.

Jorge Rey concluyó: "El frío todavía estos días seguirá resistiendo gracias a un anticiclón sobre el norte de Europa que arrastrará frío continental, dejando temperaturas invernales pero cortando el chollo ya de cara a los últimos días del mes con un anticiclón que se impondrá más hacia zonas del sur".