Jorge Rey pone en alerta a España: "De cara al jueves..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora ha advertido que, tras el paso de la borrasca Francis, España encara una semana marcada por la llegada de nuevos frentes desde el Atlántico, que afectarán especialmente al norte y oeste peninsular, dejando lluvias y algunas nevadas.

Jorge Rey ha explicado que "de cara al jueves, las precipitaciones se centrarán en puntos del norte, especialmente en áreas de Galicia con ese aporte de humedad", mientras que en otras zonas del Cantábrico se esperan lluvias menos intensas y localizadas.

Durante el viernes y sábado se espera un descenso temporal de la actividad, aunque los frentes continuarán rozando el norte. Sin embargo, el burgalés ha asegurado que para el domingo, nuevos sistemas volverán a afectar Galicia.

Según el joven, "vemos un poco esa constante de frentes rozando el norte", lo que mantendrá la tendencia de lluvias y nevadas residuales en Castilla y León, Asturias, o incluso en ciudades como Vitoria o Pamplona.

Mientras tanto, el anticiclón empieza a aproximar masas más cálidas al resto del país: "A pesar de la llegada de algunas borrascas y frentes del Atlántico, ya no vienen con tanto aire frío y además para dejar máximas que la semana que viene ya se aproximen mucho más a los 10 grados en prácticamente toda España", ha detallado el joven.

No obstante, Jorge Rey ha lanzado una advertencia: "Tampoco se pueden tirar cohetes, estamos en invierno y hablamos de frío estas próximas horas, aún algunas nevadas, así que cierta precaución".