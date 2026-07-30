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Jorge Rey pone en alerta a España para el eclipse: "Habrá tormentas localmente fuertes"

El joven burgalés compartió la predicción meteorológica a través de su canal de YouTube

Jorge Rey, en su canal de YouTube, habla sobre el eclipse

Jorge Rey, en su canal de YouTube, habla sobre el eclipse / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Ya quedan pocos días para el eclipse solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Después de más de un siglo, volverá a ser visible desde España, ya que este eclipse cruzará el país de oeste a este y podrá observarse desde numerosas capitales de provincia, como Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

Jorge Rey, que es autodefine como "tu hombre del tiempo", habló en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil seguidores, sobre el tiempo qué hará en España durante el mes de agosto. "Serán días muy cálidos, aunque ligeramente menos extremo que julio, especialmente en algunas zonas del interior".

El experto en tiempo aseguró que "el calor seguirá siendo intenso en el centro y, sobre todo, en el sur peninsular, donde habrá lluvias muy escasas y concentradas en el extremo norte".

"Otra vez, tormentas en el extremo norte. La principal ventana en agosto aparecería el calor, pero entre el 11 y el 20 de agosto será el tramo con mayor inestabilidad., donde habrá tormentas localmente fuertes. Sin embargo, el eclipse se verá muy bien en Pirineos, Navarra, Aragón, La Rioja y Catalunya", comentó.

El principal motivo que destacó fue que "podrán ser localmente fuertes por la energía acumulada del verano".

La situación ya cambiará para la última semana de agosto, donde "regresa el dominio anticiclónico". El tiempo será estable en gran parte de España, aunque podrá haber alguna tormenta muy aislada en la zona del Mediterráneo.

Por último, Jorge Rey quiso dejar claro que "agosto mantendrá un ambiente muy cálido, con una única ventana de mayor actividad tormentosa entre el 11 y el 20, concentrada sobre todo en el norte y el noreste peninsular. Después volvería a imponerse un patrón claramente estable".

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En cambio, la previsión de la AEMET se mantiene bajo el dominio de las altas presiones y sin precipitaciones de carácter general. El organismo público espera cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, con algunos intervalos de nubes bajas en áreas puntuales.

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