Jorge Rey pone en alerta a estas ciudades por la nieve y enciende las alarmas por lo que llegará la semana que viene

Con la llegada de una masa de aire ártico a principios de semana, España vivió un desplome de temperaturas que dejó heladas generalizadas en buena parte de la península. Desde el jueves, varios puntos de Pirineos y de la cordillera se han cubierto de blanco con la llegada de la nieve.

Este viernes hay avisos naranjas activados y se ven temperaturas de 0 grados incluso en ciudades como Soria. "Estas próximas horas van a ser completamente invernales", ha alertado Jorge Rey, que con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas

Se espera una jornada muy fría. Además, “de cara a la madrugada del sábado, esperamos que las mínimas lleguen a caer incluso hasta los -4 grados en ciudades como Cuenca. En definitiva, heladas que alcanzarán muchos puntos de la submeseta norte y sur peninsular”.

Las ciudades que pueden verse afectadas por la nieve, llegando a acumular hasta un centímetro, son Burgos, Vitoria, Pamplona y Logroño. En otros lugares, como Soria y Segovia, también podría nevar, aunque sin grandes acumulaciones.

Durante el fin de semana ya no habrá nevadas, aunque no se descartan en zonas de alta montaña. Sin embargo, el burgalés ha explicado que, aunque el domingo un anticiclón de las Azores provoque un ambiente algo menos frío, el lunes se espera la llegada de otra borrasca que, sobre todo de cara al martes, traerá una vaguada y una nueva masa de aire polar sobre la península.

"De cara a la semana que viene, con la llegada de esa masa de aire frío no se descarta que esas acumulaciones sigan subiendo", ha señalado Jorge Rey.

En cuanto a las lluvias, el joven ha explicado que este viernes habrá precipitaciones en puntos de las Baleares y del Cantábrico. Durante la jornada del sábado se concentrarán especialmente en áreas del norte, generalizándose incluso por puntos de Galicia.

El domingo llegarán con cierta intensidad a algunas zonas del norte, reforzándose durante la jornada del lunes con la entrada de más humedad, que alcanzará muchos más puntos de España, como Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Madrid, Castilla y León o Aragón.