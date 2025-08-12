Jorge Rey ya sabe lo que pasará a finales de agosto: "Más calima, más Sol, más verano y..."

Nueva jornada de ola de calor en España, que nos ha dejado registros completamente fuera de lo común, incluso para la época veraniega que no ocupa.

A última hora del lunes la AEMET publicaba en sus redes sociales los datos de temperatura máximos registrados en todo el país, además de informar de que "una de cada cuatro" estaciones meteorológicas en España habían superado los 40 grados, con especial intensidad en Huelva, con 44,3 grados o Teruel y Badajoz, ambas con 43,9 grados.

Sin embargo, la llegada de un frente atlántico traerá un descenso de los termómetros y la llegada de nubes tormentosas que pueden descargar en puntos del interior de la Península, según apunta la autoridad del tiempo.

La previsión de Jorge Rey

Jorge Rey también indica algo similar, aunque en su caso lo hace gracias al tradicional método de las cabañuelas, que pese a no tener evidencia científica, le vale para conocer el tiempo que hará en el futuro.

El joven burgalés también asegura que llegarán las lluvias a partir del martes 12 de agosto, aunque advierte de que los termómetros seguirán marcando valores propios del verano.

Con ello, lo más interesante es su previsión por lo que pasará en la segunda quincena del mes de agosto, la puntilla final al verano para muchos que al entrar en septiembre vuelven a la rutina.

No obstante, antes, el verano seguirá muy presente y el calor podría ser más intenso todavía de cara a las próximas horas: "Vemos como estas masas cálidas desde el continente llegan a toda España, produciendo incluso avisos rojos", apunta.

La explicación se encuentra en las borrascas que se encuentran sobre el Atlántico y sobre África que empujan el viento de sur que llegará a España. Además, comenta que estos vientos traerán tormentas a España, como también asegura la AEMET, aunque "no serán muy importantes".

Para la recta final de agosto, Jorge Rey indica que la situación podría normalizarse: "hacia el 21 más o menos de agosto, un anticiclón fuerte empezará a establecerse sobre zonas del norte, produciendo que masas más templadas lleguen por el continente descendiendo a España", comenta en su último vídeo para YouTube.

Todo ello conllevará un descenso de temperatura que permitirá pasar noches de mejor dormir, una ventaja respecto a la temperatura de estos días, aunque la canícula seguirá entre nosotros: "estos próximos días, más calima, más Sol, más verano y algunas tormentas en acción", resumía al final del vídeo.