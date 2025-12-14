Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva para Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Aviso grave en las Canarias

La meteorología vuelve a situarse en el centro de la actualidad con la llegada de una DANA que podría alterar de forma notable el tiempo en amplias zonas del país. El analista Jorge Rey ha advertido de un episodio de inestabilidad que se desarrollará en las próximas horas y que traerá lluvias, viento y un descenso térmico poco habitual para estas fechas.

Aunque gran parte de la atención se dirige a la Península, Canarias tampoco quedará al margen de este escenario cambiante. Las previsiones apuntan a que el archipiélago vivirá jornadas marcadas por la nubosidad y las precipitaciones, con especial incidencia en las islas de mayor relieve, donde el tiempo podría complicarse de forma repentina.

Uno de los aspectos más llamativos de este episodio es la posibilidad de ver nieve en cotas altas de Canarias. En zonas elevadas, especialmente por encima de los 1.900 metros, podrían registrarse heladas débiles e incluso nevadas puntuales, una imagen poco frecuente que refleja la intensidad de la masa de aire frío asociada a la DANA.

Desde la AEMET se señala que el norte de las islas montañosas será el área con mayor probabilidad de lluvias, algunas de ellas localmente intensas y acompañadas de tormentas durante la madrugada. En la provincia occidental, estos chubascos podrían repetirse con mayor frecuencia, mientras que en otras zonas predominarán los intervalos nubosos.

La amenaza de la borrasa Emilia

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Se esperan rachas fuertes de componente norte, sobre todo en vertientes expuestas del este y noroeste, así como en cumbres. Aunque estas rachas tenderán a perder intensidad con el paso de las horas, podrían generar incidencias puntuales en las primeras fases del episodio.

En el conjunto de España, la situación atmosférica también será compleja. La borrasca Emilia continuará debilitándose mientras se desplaza hacia el este, pero al mismo tiempo un frente atlántico entrará por el noroeste, favoreciendo precipitaciones bastante generalizadas y un ambiente claramente inestable.

Las lluvias más persistentes podrían concentrarse en el litoral mediterráneo norte, el entorno del Estrecho y algunas áreas del sureste, donde no se descartan tormentas con granizo. En las montañas del norte peninsular, la cota de nieve se situará en torno a los 1.600 metros, reforzando el carácter invernal del episodio.

Ante este panorama, los expertos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales y extremar la precaución, especialmente en zonas de montaña y áreas expuestas al viento. La evolución de la DANA será clave para determinar el alcance final de este cambio de tiempo que, una vez más, demuestra la volatilidad del invierno en España.