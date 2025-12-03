Jorge Rey lanza un aviso sobre el tiempo en España: "De cara al fin de semana…"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

El joven ha comentado que en estos próximos días, a pesar de la llegada de algún frente más que dejará lluvias, se espera la estabilización de un anticiclón sobre España, causando un ascenso de las temperaturas y mucho más sol.

Jorge Rey ha señalado que eso ocurrirá sobre todo "de cara al fin de semana, cuando el anticiclón se impondrá y las temperaturas llegarán incluso a los 20 grados en diferentes puntos del país". Sin embargo, el burgalés advierte que, antes de esa mejoría, todavía se esperan avisos por viento, oleaje y algunas nevadas en ciudades como Ávila o Segovia.

En cuanto a las lluvias, el jueves se restringirán a puntos de la mitad norte peninsular, incluso también a las Baleares. De cara al viernes, Rey ha detallado que “hablamos de precipitaciones especialmente en puntos del Cantábrico, en áreas de Galicia”, un patrón que tenderá a debilitarse durante el sábado, ya que se esperan pocas lluvias.

El domingo, según su previsión, las lluvias prácticamente desaparecerán de la mayor parte de la península debido a la consolidación del anticiclón. En Canarias también se esperan precipitaciones, pero “pocas y sobre todo en las islas de mayor relieve, pero ya ven, muy poca cosa”, asegura el joven.

Rey ha recordado que ya había adelantado que “principios de diciembre nos traería un anticiclón”, una previsión que se confirma con la entrada del mismo este fin de semana. “Eso causa dos cosas: que se suavicen las temperaturas después de días tan fríos, con nevadas en muchas ciudades de España, y por otra parte, buen tiempo, ha explicado.