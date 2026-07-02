Jorge Rey, el joven anticipó Filomena con las cabañuelas, se cambia de sector: "Quiero dedicarme a la ganadería, se necesita gente en el campo"

Jorge Rey, el joven chico que sorprendió a todo el mundo con sus predicciones sobre el tiempo, se cambiará de sector. Pasará a estudiar la ganadería, un nuevo ámbito que nunca antes había probado. Y es que con tan solo 19 años, Jorge ya ha dejado huella en el mundo de las predicciones metereológicas.

Con apenas 14 años, predijo la nevada Filomena en enero de 2021, provocando una de las nevadas más intensas en más de un siglo. Afectó a cerca de la mitad de la península, dejando acumulaciones de hasta 50 cm de nieve en Madrid. El fenómeno paralizó el país, dejando a cientos de conductores atrapados y colapsando infraestructuras.

Jorge Rey utiliza las cabañuelas, una técnica tradicional basada en la observación de la naturaleza, el comportamiento de los animales y determinados fenómenos ambientales. Aunque este método carece de respaldo científico, mantiene numerosos seguidores interesados en sus previsiones.

Nuevos estudios

Durante los últimos meses, el joven había reducido notablemente su actividad en internet, lo que generó preguntas entre quienes acostumbraban a seguir sus publicaciones. Finalmente, decidió explicar el motivo de su ausencia mediante un vídeo en el que apareció rodeado de ovejas, sorprendiendo a gran parte de su audiencia.

En esa intervención reveló que actualmente cursa un grado superior relacionado con la ganadería y la asistencia en sanidad animal. Además, explicó que se trasladó a una explotación ganadera situada en Galilea, en La Rioja, para realizar sus prácticas profesionales y adquirir experiencia directa en el sector.

El chico se dedicará a la alimentación y el cuidado de vacas y ovejas, la administración de vacunas, la supervisión del estado de salud de los animales y la actuación ante situaciones de urgencia cuando es necesario. Sin embargo, considera que el contacto permanente con los animales y la naturaleza compensa el esfuerzo. Para él, desarrollar su actividad en el campo supone una fuente de tranquilidad y bienestar personal difícil de encontrar en otros entornos.

Una ilusión de pequeño

Aunque su familia no se ha dedicado tradicionalmente a este oficio, asegura que desde pequeño ha convivido con el ambiente rural en su pueblo natal. Esa cercanía con el campo despertó una afición que ahora pretende convertir en su profesión, convencido de que trabajar con animales es una de las actividades que más satisfacción le aporta.

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A pesar de este nuevo rumbo profesional, Jorge Rey no descarta seguir compartiendo sus pronósticos meteorológicos con sus seguidores cuando su formación y sus responsabilidades se lo permitan. Mientras completa sus prácticas, mantiene el objetivo de construir un futuro vinculado a la ganadería, un sector que considera fundamental y que, en su opinión, necesita nuevas generaciones de profesionales comprometidos.