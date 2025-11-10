Jorge Rey, experto en Cabañuelas, pone en alerta a España: "Esta semana nos llegarán muchas lluvias, incluso una DANA con fuertes tormentas"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven ha anunciado que las cabañuelas han vuelto a acertar: "Anunciaban que en torno al 11 llegaría la probabilidad de nieve a cotas altas. La realidad es que este fin de semana se ha llegado a adelantar, incluso, por un par de días. Ha llegado nevadas a puntos de los Pirineos, a puntos de Soria, a puntos de Burgos, a puntos de La Rioja y de Teruel".

Según detalla, los modelos meteorológicos ya apuntan con mayor confianza a la "formación de borrascas que de cara a la segunda quincena del mes de noviembre nos afectarán con la llegada de vientos de norte. Además no hablaríamos de una, sino de varias".

Jorge Rey tiene claro que será una quincena del mes de noviembre donde la nieve se verá en cotas medias y donde el invierno empezará a introducirse más sobre España.

Sobre el 13 y 14 de noviembre, llegará un veranillo de San Martín, con vientos de sur que traerán vientos africanos y subirán las temperaturas, llegando a los 26 grados en ciudades como Santander.

Sin embargo, advierte que esta misma borrasca traerá abundantes lluvias e incluso podría derivar en una DANA con tormentas fuertes en el Mediterráneo: "Se irá adentrando en torno al miércoles o jueves, con precipitaciones en el oeste (...) Profundizará más de cara a los últimos días de la semana. Será el fin de semana del 15 y 16, cuando nos llegarán muchas lluvias".

El joven ha alertado que el jueves será el día que las precipitaciones llegarán a muchos puntos del oeste peninsular: "Vemos de nuevo Galicia, puntos de Castilla y León, como León y Salamanca, donde ya las precipitaciones llegan con más importancia. Incluso a la propia capital de España, así ya como a toda Extremadura, áreas del oeste de La Mancha o gran parte de Andalucía".

El viernes, las precipitaciones no afectarán a áreas del Cantábrico, pero se extenderán a otras zonas: a puntos de Castilla y León, a puntos de Galicia, a muchos puntos de Navarra, de Aragón, de Cataluña, del centro, Madrid, La Mancha y Andalucía.