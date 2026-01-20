Jorge Rey lo confirma: llega un giro radical del tiempo a España con nevadas y frío polar

Según ha informado Jorge Rey, que se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas, el tiempo en España dará un giro notable en los próximos días con la llegada de nuevas borrascas desde el Atlántico. Mientras se van retirando los efectos de la anterior, todavía se esperan algunas tormentas en zonas del Mediterráneo.

Este martes aún se esperan precipitaciones en puntos de Aragón, Cataluña y Valencia, mientras que el miércoles las lluvias entrarán con más fuerza por Galicia. A partir de mitad de semana, las lluvias comenzarán a ganar protagonismo en el oeste peninsular.

Según el joven burgalés, "damos la bienvenida a borrascas desde el Atlántico, que empezarán a dejar lluvias por muchos puntos del oeste", una situación que se mantendrá durante el jueves y el viernes y que se prolongará durante el fin de semana.

El cambio más importante llegará con el descenso de las temperaturas. El meteorólogo advierte de la entrada de aire frío polar marítimo que marcará el tiempo a partir del sábado, cuando las cotas bajen y se puedan ver nevadas en cotas bajas.

Las nevadas podrían afectar a numerosas ciudades del interior. Jorge Rey apunta a lugares como Lugo, Ourense, Burgos, Segovia, Zamora, Salamanca, Soria o Madrid, además de otros puntos del interior peninsular. Algunos modelos incluso contemplan acumulaciones importantes, ya que "podrían superar los 10 o 15 centímetros en muchas ciudades de Galicia".

Antes del fin de semana, la inestabilidad seguirá avanzando. Será el viernes cuando el riesgo de nieve empiece a extenderse de forma más clara: "Esa probabilidad de nieve, sobre todo de cara a la tarde, empezará a aparecer en muchos puntos de Galicia, de Castilla y León e incluso en zonas del sur como Granada".

Durante el fin de semana, el ambiente será plenamente invernal, con temperaturas muy bajas. “Domingo, tres de la tarde, un grado en Madrid, cero en Burgos, dos en Lugo”, ha explicado Jorge Rey, que advierte de que estas condiciones podrían prolongarse hasta el lunes o el martes, con riesgo de que la nieve no llegue a deshelarse.