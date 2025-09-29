Jorge Rey coincide con la AEMET y pone en alerta a España por lluvias torrenciales: "La situación es peligrosa"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

El domingo por la noche, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta roja en diferentes puntos de España por episodios de lluvias torrenciales y tormentas muy intensas y persistentes.

Jorge Rey ha alertado que este lunes llegan fuertes tormentas a áreas del Mediterráneo: "Si nos movemos a esa zona vemos que la situación es un poco peligrosa en algunos puntos".

El burgalés ha querido tranquilizar a los ciudadanos detallando que serán precipitaciones que destacarán en el área de la costa y no como en la DANA del año pasado, que fueron en el interior. Sin embargo, ha advertido que se puede producir alguna riada.

Además, también lloverá en Madrid o Toledo y en puntos del sur de España como Sevilla o Córdoba, aunque "en general, sin mucha importancia".

El martes, las precipitaciones volverán a destacar en áreas de la Comunidad Valenciana aunque hacia zonas más del sur. "Hablamos de la provincia de Valencia, también en Alicante así como en las Islas Baleares, donde esperamos algunas precipitaciones importantes", ha comentado.

El miércoles irá a menos, aunque todavía habrá algunos chubascos y algunas tormentas en áreas de Valencia o Alicante, pero solamente quedarán restos de la borrasca. Entre el jueves y el viernes ya no se espera nada.