Jorge Rey desvela si la llegada del otoño traerá cambios de tiempo a finales de septiembre: "Se va a situar sobre el continente europeo"

Cada día queda menos para que guardemos el verano de 2025 definitivamente en el baúl de los recuerdos. El otoño no llegará de manera oficial hasta el 22 de septiembre, pero la vuelta a la rutina ya ha significado el fin de la estación más calurosa del año, pese a que las temperaturas siguen siendo relativamente altas.

Sin embargo, las recientes lluvias en todo el litoral mediterráneo y en las Baleares permiten percatarse de que los meses de menor actividad meteorológica han llegado a su fin y la inestabilidad vuelve a ocupar los titulares de las noticias del tiempo.

Aunque todavía quedan jornadas de calor, como ha indicado la AEMET, muchos ya van un paso más allá e intentan descubrir a partir de qué fecha llegará el cambio de tiempo. Aquí entra la figura del joven meteorólogo, Jorge Rey, que lleva años lanzando sus predicciones que obtiene a través del tradicional método de las cabañuelas.

De cara a este fin de semana, el burgalés apunta a un sábado donde podría escaparse algún chubasco en el tercio oriental de la península, aunque se espera un domingo tranquilo. Lo más interesante de su último vídeo, no obstante, es su predicción sobre si se esperan cambios para finales de septiembre o si las temperaturas continuarán la misma tendencia.

La llegada de cambios... o no

Aunque la primera quincena de mes ha traído chubascos y una ligera bajada de los termómetros, la situación podría cambiar de cara a la segunda parte de septiembre: "Un importante anticiclón se va a situar sobre el continente europeo provocando un bloqueo", asegura.

A la práctica esto implica una situación de calma que asegura cielos despejados y temperaturas moderadas, por lo que los 'haters' del calor deberán esperar algunas semanas más a que llegue su temporada favorita.

Esta predicción coincide con la que ya lanzó el mes de agosto y que alertaba de que "se estabilizaría la atmósfera" y de que aumentarían los termómetros en "el centro y sur peninsular" para las fechas mencionadas. Los planes de sofá y manta tendrán que seguir esperando.