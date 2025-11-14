Jorge Rey avisa tras la borrasca Claudia: "La semana que viene esperamos..."

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

A mediados de semana, la borrasca Claudia se instaló sobre España provocando fuertes lluvias y vientos en diferentes puntos del país.

Jorge Rey ha comentado que, aunque las temperaturas se han mantenido agradables, conforme vayan pasando los días, los valores irán bajando. De hecho, el burgalés ha asegurado que "la semana que viene esperamos la imposición de vientos algo más de norte, por tanto más frío".

Este viernes no quedará "prácticamente nada" en Canarias, pero habrá que poner el foco en la Península, donde se esperan tormentas en áreas de Galicia, de Castilla y León. Especialmente en puntos del centro como Madrid, comunidades autónomas como Extremadura, puntos de La Mancha, puntos de Andalucía, se esperan tormentas "bastante fuertes".

Habrá muchas lluvias que alimentarán la península, aunque tampoco se habla de tormentas excesivamente torrenciales. Será en puntos de Cataluña y Aragón donde habrá precipitaciones destacadas.

El sábado, las tormentas se podrán intensificar en muchos puntos de la península, de Castilla y León, de nuevo de Madrid, de áreas del sistema central. "Y ojo en puntos del sur, ojo en áreas de Andalucía donde las tormentas sí que podrían ser excesivamente fuertes gracias a los vientos de suroeste", ha alertado el joven.

Jorge Rey ha detallado que el domingo podrían aparecer de nuevo algunas lluvias en el norte de las Canarias, pero sin importancia. "De nuevo, lo importante se queda sobre la península. Tormentas bastante repartidas, aunque también van a menos. Quizá algo de intensidad todavía en puntos de Galicia, en puntos de la costa oeste, pero tormentas bastante repartidas en puntos de las dos Castillas y de Andalucía incluso".

Hace unos días, el burgalés publicó un vídeo de sus cabañuelas, y estas indicaban que se esperaba una gota fría, una DANA sobre España que provocaría fuertes precipitaciones en el Mediterráneo. Sin embargo, ha comentado que, al menos de momento, no va a causar una situación.

No obstante, "la semana que viene sí que podría haber algunas posibilidades de que eso llegue a pasar, pero en principio no es lo más probable. Lo importante es que va a dejar fuertes tormentas en el oeste peninsular, que la presencia de bajas presiones, algunos modelos empiezan a dibujar que pueda existir la posibilidad de que atraiga vientos de norte con frío y humedad que se transforme en nevadas".