Jorge Rey atisba un cambio de temperaturas en este punto de España el fin de semana: "Llegando a 20 grados"

Menudo inicio de 2026 que estamos teniendo. Las lluvias y el frío se han convertido en una constante en prácticamente todo el país y estos últimos días se han reactivado las nevadas en algunas ciudades del interior de la península.

Las borrascas no paran de llegar a España y han dejado imágenes de inundaciones importantes, por ejemplo, en la Costa Brava catalana, permitiendo a los pantanos de estas zonas aumentar considerablemente las reservas de agua para el verano, pero también afectaciones en un terreno que empieza a estar saturado de tanta agua.

El pantano de Sau, en Catalunya, se encuentra al 97% de su capacidad. / Siu Wu/EFE

El inicio de esta última semana del mes de enero no se espera diferente y los chubascos volverán a ser protagonistas en el tercio noroccidental. De hecho, en Galicia han tenido que suspender la actividad lectiva ante la posibilidad de que descarguen hasta 150 litros en 24 horas.

La AEMET cuenta con varios avisos naranjas por temporal marítimo en prácticamente todo el litoral norte, además de alertas de color amarillo por viento en toda la comunidad autónoma gallega, además de en puntos de León, en la mitad sur de la costa catalana, el interior de Valencia, La Mancha y la costa almeriense.

Jorge Rey, el meteorólogo burgalés que usa el método tradicional de las cabañuelas para sus previsiones estacionales, advertía en su último vídeo que el martes se repetirán las lluvias que marcarán el día del lunes, ampliando las lluvias "a muchos puntos de España durante estos próximos días".

"Se reforzarán en puntos de Extremadura, Andalucía", comenta acerca del clima para las fechas más cercanas. El miércoles destacarán "con fuerza en puntos del sur de España", aunque según el radar del modelo utilizado, se puede ver cómo bañan todo el interior peninsular, llegando incluso a Catalunya y dejando solamente libre el Mediterráneo sureste.

Sin embargo, la situación cambiará a medida que avancen los días: "Tenderán a ir a menos en muchos puntos principalmente del centro" del país, dejando un fin de semana con mejor tiempo en el horizonte.

Cambio de temperaturas

Lo que también se notará será el cambio en los termómetros, aunque para ello también habrá que esperar al término de estos nuevos siete días que vienen por delante.

De entrada, porque "el martes por la tarde llegará una pequeña masa de aire frío que durante el miércoles nos irá afectando para traer cotas algo más bajas", apunta Jorge Rey, al combinarse con los chubascos que también se esperan.

En este sentido, la AEMET también advierte de unos primeros días de semana marcados por las precipitaciones y el ambiente frío que provocará un descenso de la cota de nieve hasta los "500 u 800 metros entre el martes y el miércoles", aunque con previsión de que suba después y deje unas lluvias que provocará deshielos.

En resumen, "tiempo de invierno esta semana que viene", advierte el joven, que también se atreve a predecir que de cara al 'finde' la situación puede virar: "Llegando a 20 grados en Valencia el próximo domingo", comenta, abriendo una ventana a una situación más agradable próximamente.