Jorge Rey anuncia malas noticias para España: "Esperamos un bloqueo anticiclónico"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven ha adelantado la tendencia de las cabañuelas y ha asegurado que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado.

"Aunque esperamos que traiga mucha menos humedad y sea bastante más seco, incluso cálido, ponemos la esperanza en el invierno de 2026, que puede atraer grandes cambios", ha explicado en su último vídeo.

El burgalés ha comentado que las cabañuelas esperan "un otoño muy movido en el continente europeo con la llegada de masas polares procedentes del mismísimo ártico, produciéndose fuertes nevadas, así como importantes precipitaciones en medio de una sequía".

Sin embargo, Jorge Rey ha apuntado que en España no hubo sequía el año pasado debido a que el otoño pasado hubo muchas lluvias y borrascas con fuertes tormentas.

No obstante, el joven ha alertado que ahora "esperamos un bloqueo anticiclónico en países como España, produciéndose un otoño canso, donde la nieve y el verdadero invierno no llegue hasta realmente enero".