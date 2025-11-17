Jorge Rey anuncia la llegada de una masa invernal a España: nevadas y temperaturas bajo cero

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Tras la borrasca Claudia que ha sacudido el oeste peninsular, Jorge Rey ha anunciado que este lunes todavía habrá un poco de humedad en áreas de Madrid o de Andalucía. Aunque el martes desaparecerá prácticamente, el miércoles empezará a aparecer la humedad con nevadas por el Cantábrico, e irá a más con el paso de los días.

El burgalés ha alertado que esta semana, "una masa invernal llega para traernos el invierno", y que no solamente se esperan nevadas en cotas, sino también en cotas medias. De hecho, algunas ciudades de España están ya en alerta por nieve.

Este lunes, las temperaturas serán otoñales, un poco frescas, pero a lo largo de la semana se verá cómo irán descendiendo. En ciudades como Soria, el martes hará 9 grados, el miércoles 6, el jueves ya 3 y el viernes estarán más cerca de los 0 grados.

"Por tanto, hablamos de la llegada del frío de manera clara aquí a la Península Ibérica con mínimas que por supuesto van a estar por debajo de los cero grados en muchos puntos del norte, incluso del sur peninsular. Hablamos de heladas en ciudades de León, Ávila, Cuenca, incluso no se descarta llegar a temperaturas bastante bajas en ciudades como Granada", ha detallado.

El miércoles aparecerá humedad en puntos de sistemas montañosos, principalmente del norte y centro peninsular. Sin embargo, el jueves llegan a muchos puntos, a ciudades como Ávila, Segovia, Burgos e incluso Salamanca y áreas de interior de Galicia con importantes nevadas, por el interior de Asturias: "En general bastante frío que llega incluso para producir nevadas en los sistemas montañosos del sur peninsular".

Jorge Rey pone el foco al viernes, ya que todavía se podría esperar más frío y nieve, con posibilidad de ver algunos copos, incluso de nuevo en ciudades como Burgos o Vitoria. Además, nevadas que en zonas de alta montaña se producirían con bastante intensidad.

El joven ha advertido que "preocupa ahora la llegada de esta borrasca que va a traer fuertes nevadas incluso a alta montaña; nevadas que, en momentos cruciales, en momentos diurnos, sí que puede llegar a cuajar en ciudades como Burgos, Segovia o Ávila, o incluso en ciudades como Soria. Por tanto, precaución estos próximos días".

El burgalés ha detallado que, aunque todavía hay que esperar que los modelos acaben de confirmarlo, ya que se puede intensificar, "está claro que llega una borrasca, y en definitiva, el primer temporal invernal de este próximo invierno 2025/26".