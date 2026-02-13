Jorge Rey pone en alerta a España por la borrasca Oriana en Carnaval: "Seguirá lloviendo como si no hubiera un mañana"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET o Roberto Brasero, entre otros, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Estamos en plenas fiestas de Carnaval, y España continúa bajo un clima inestable, marcado por lluvias intensas y frentes atlánticos que no dan tregua: “Esta semana sigue lloviendo como si no hubiera un mañana. A este ritmo de lluvia no va a haber un mañana porque con el agua que cae nos ahogamos", comentó Jorge Rey.

En su último vídeo, el joven burgalés ha avisado que este viernes llegará una masa de aire frío asociada a la borrasca Oriana: "Agárrate a lo que viene porque la masa de aire frío que está a punto de entrar a España va a dejar nevadas".

Según ha detallado, este viernes habrá precipitaciones en prácticamente toda España. Además, todavía habrá mucho viento en montaña, pudiendo superar los 120-130 kilómetros por hora, y "ojo el sábado en puntos de Castellón, donde en zonas no tanto de montaña se podrían llegar incluso a superar los 120 kilómetros por hora".

El aire frío también provocará un descenso de temperaturas, especialmente en el norte, que dejará "temperaturas bastante bajitas". Además, esto provocará que la nieve llegue a varias zonas, ya que bajará la cota de nieve, afectando especialmente a ciudades como Burgos, Ávila, Segovia y Teruel.

Predicción de la semana que viene

Sobre la intensidad, comentó que "hablamos de tormentas, de lluvias más bien, que el lunes podrían intensificarse en puntos del Cantábrico, pero que se van a restringir a puntos del norte". Para el martes, las lluvias bajarán, aunque el miércoles aún se notarán en Galicia por algunos frentes que rozarán el norte del país.