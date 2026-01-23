Jorge Rey y AEMET advierten: Nieve a partir de 300 metros y viento este fin de semana por la borrasca Ingrid

"Llegan un viernes y un sábado complicados". Con esta frase categórica el joven meteorólogo Jorge Rey advierte de lo que se puede esperar a partir de esta misma tarde en muchos puntos de la península.

Hace unos días, el hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, ya avisaba de la entrada de una nueva borrasca, Ingrid, que afectaría a puntos del país que se habían librado de Harry, el último temporal que afectó el Mediterráneo.

El viento será el protagonista en gran parte del país. / ·

Esta vez, en cambio, serían las zonas interiores y noroccidentales las que se verían especialmente afectadas, con Galicia como la comunidad que más podría sentir sus efectos: lluvias, nieves, vientos y frío.

Sin embargo, parece que finalmente sí que se dejará notar en más puntos de los previstos originalmente, dejando también chubascos y un descenso térmico en puntos del levante.

La AEMET también advierte de que se espera un fin de semana con "nevadas en cotas bajas y temporal marítimo", es decir que podrán verse copos a partir de los 300 metros entre el viernes y el sábado, en zonas bajas tanto del Pirineo, como de las sierras interiores del cuadrante noroeste del país.

Jorge Rey confirma que este fenómeno "puede sorprender" en algunos puntos y la agencia advierte: "Las nevadas pueden darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas y acumular espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, pudiendo complicar la circulación por las carreteras", comenta en su predicción.

En lugares como Catalunya, el día más movido se espera que sea el sábado, con posibles nevadas débiles y más frío, indica el Meteocat, mientras que para el domingo el tiempo volvería a cambiar al Sol, aunque con la llegada de viento. De hecho, esta situación se ampliará a todo el territorio español, ya que al final de la semana las nevadas quedarán reducidas al Pirineo navarro o a la sierra de Cazorla y Segura y aumentará la cota.

Lo que sí que es más probable es que las lluvias afecten a gran parte del país, algo que empezaría a notarse de manera más generalizada de cara a la semana que viene, "en algunos sitios con más de 100 litros", como Madrid, Andalucía o Galicia, comenta Rey.

En cuanto al viento, comportará un oleaje que ya está afectando al litoral gallego, asturiano, cántabro y vasco, con alertas naranjas de la AEMET, así como en ciertos puntos de la costa del Mediterráneo o el Estrecho, aunque con menor intensidad.