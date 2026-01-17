Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: "A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve"

El fin de semana ha empezado con llovizna en algunos puntos del Mediterráneo que se han convertido en lluvias en otros, especialmente en Catalunya, aunque también en Aragón. La situación, adelantada por los expertos a lo largo de esta semana, hará que sea complicado ver el sol durante estos dos días.

Así, la realidad gris no será exclusiva del sábado y el domingo se espera que se repita el cielo tupido de nubes en las mismas zonas, aunque también puede abarcar otros puntos del norte peninsular, afectando a la vertiente cantábrica.

Nubes de tormenta sobre Barcelona. / Marta Pérez/EFE

Sin embargo, no se trata de un fenómeno que vaya a quedarse únicamente para estos dos días y la semana que viene arrancará de forma similar de nuevo en la comunidad catalana.

Estas precipitaciones se ampliarán a la valenciana con el paso de las horas "que pueden superar los 70 u 80 litros". Así lo apunta el joven meteorólogo Jorge Rey, conocido por usar el método de las cabañuelas para sus pronósticos estacionales con una buena ratio de aciertos y que suele lanzar avances semanales de la evolución del tiempo en sus redes sociales.

Jorge Rey alerta de la llevada de nuevos frentes cargados de lluvias y aire frío. / YT/Jorge Rey

Lo más interesante, sin embargo, es el descenso de las cotas de nieve de cara a la semana que viene. La situación ya empezó a entreverse durante el viernes, pero durante la madrugada del sábado se puede intensificar y dejar el suelo blanco en algunas ciudades del centro del país, algo que irá ampliándose a otros puntos de Castilla a lo largo de la jornada, mientras que el domingo llegarán a la Comunitat Valenciana junto con el frío.

Lo interesante, no obstante, llega a partir de la semana que viene: "Ojo a partir del lunes", apunta Jorge Rey, con "nevadas sobre todo afectando a puntos del Sistema Ibérico", empezando por Teruel el martes y con perspectivas de intensificarse para el final de la semana.

Más frío y nevadas

"Hablaríamos de una borrasca que empezaría a traer de nuevo nevadas ya el viernes 23", apunta el burgalés, "con aire frío más fuerte y también muchas precipitaciones". De hecho, en uno de los modelos que usa para sus predicciones, comenta, "reflejan nieve en muchos puntos de la península, no solo en el norte, sino también en el centro e incluso en el sur", que podría ir a más la siguiente semana.

El motivo se encuentra al ampliar la lupa y ver la situación de todo el hemisferio norte del planeta: "Muy roto, con anticiclones que se meten por el polo para romper los esquemas de las borrascas y que sean capaces de llegar a latitudes más bajas, con más aire frío y humedad", sinónimo de "nevadas", comenta al final del vídeo.