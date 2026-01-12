Jorge Rey advierte del regreso del invierno: "Llegan sucesivos frentes que alimentarán las lluvias"

La segunda semana del año ha arrancado con cielos despejados y temperaturas propias del invierno español normal en la mayor parte del país, a diferencia de las que tuvimos durante los primeros días del año, con registros muy fríos en prácticamente toda la península.

Durante el lunes el único punto donde se ha dejado ver la lluvia es la parte occidental, en la zona de Galicia, donde además también se ha sumado un fuerte viento, según informa la AEMET en sus redes sociales.

Esta situación, característica de este punto de España durante gran parte del año, ganará importancia y se extenderá a lo largo del martes por todo el tercio oeste, aunque ya de cara al miércoles la situación podría volver a cambiar.

Jorge Rey señala un nuevo cambio de tiempo

Otro de los que suele acertar con sus previsiones es Jorge Rey, el joven meteorólogo burgalés que utiliza las cabañuelas para sus previsiones a medio y largo plazo y que también suele emitir sus predicciones semanales.

El especialista coincide con la AEMET y añade que no espera que barran todo el país: "Las lluvias continuarán en el oeste peninsular, llegando muy débilmente al levante". El motivo es "la llegada de sucesivos frentes que van a alimentar esa llegada de lluvias y de frío de cara a finales de semana", dejando el litoral oriental prácticamente exento de agua en los primeros días.

La predicción de Jorge Rey para esta semana. / YOUTUBE

En este sentido, el Meteocat apuntaba en la misma dirección, con una previsión que señala temperaturas bajas en toda Catalunya, además de posibles chubascos en algunos puntos, ya de cara a los últimos días.

Así, Rey indica que lo más probable es que este descenso térmico se note "de cara al viernes, cuando llegue una masa de aire frío más importante", un fenómeno que incluso puede provocar que baje la cota de nieve, situada estos días entre los 1.200 y 1.600 metros, apunta la AEMET.

Lejos de alarmar, el joven asegura que pese a la advertencia las ciudades más pobladas no deberán preocuparse y que se quedará en cotas igualmente altas, sin atreverse a descartar que finalmente sí que nieve en algunas urbes, como apuntan otros modelos de previsión, que auguran una llegada de frío algo más intenso.

Lo que es seguro es la lluvia, que principalmente afectará al oeste y que "según avance la semana, sigan adelante con debilidad". Advierte, sin embargo, que de cara al final de la semana se espera la entrada de nuevos frentes húmedos que haría volver la inestabilidad a todo el país, "pudiendo llegar las lluvias a muchas partes de España", aunque sobre todo "a la zona norte y oeste peninsular".

El invierno regresa a España después de unos pocos días de calma tras la Navidad y el Año Nuevo.