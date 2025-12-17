Jorge Rey advierte de la llegada de nevadas y frío extremo por Navidad en España: "Máximas de -1 grado"

"Llega una explosión de nieve a España en cuestión de días y a las puertas de Navidad. Dejando máximas de -1 grado". Con esta contundente afirmación empieza Jorge Rey su último vídeo donde analiza el tiempo de cara a los próximos días y advierte del fenómeno que está por llegar.

El joven hombre del tiempo se ha hecho famoso por predecir algunos eventos meteorológicos importantes de los últimos años y sus previsiones son seguidas por sus seguidores a través de las redes sociales. En esta ocasión ha analizado la masa de aire polar que se espera que llegue al país de cara a los días previos a las Fiestas.

Una persona limpia la escarcha de la luna de su coche. / EUROPA PRESS - Archivo

Será a partir de este mismo fin de semana del 20 y 21 de diciembre cuando entra el aire frío por el océano y dejara registros verdaderamente fríos en muchos puntos, además de precipitaciones en forma de nieve o lluvia de manera generalizada.

Previsión para el resto de semana

Mientras que los chubascos residuales del inicio de semana seguirían afectando al Levante, el jueves entrará un nuevo frente por el Atlántico y el Cantábrico que dejarán chubascos en Navarra y Castilla y León, así como Baleares y Catalunya.

Sin embargo, el 'Gordo' llega el domingo con lluvias por todo el país que se podrían intensificar en el extremo este de cara al lunes 22, afectando a todas las Comunidades Autónomas bañadas por el Mediterráneo.

Llegan las nevadas a España

En muchos puntos donde la temperatura sea baja las precipitaciones anunciadas por Jorge Rey descargarán en forma de nieve: "El sábado podríamos esperar algunas nevadas a últimas horas en puntos de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico", comenta.

Caballos en la nieve en la cordillera Cantábrica / Efe

No obstante, será durante la madrugada del domingo cuando la cota bajará y la nieve llegará "a ciudades como Burgos, Soria, León, Lugo o Ourense". Además, en los Pirineos también se dejará notar con fuerza y "en las montañas del sur de España con posibilidad de que cuaje en ciudades como Granada".

En cuanto a las temperaturas, indica que aunque el jueves repuntan en buena parte del territorio, el domingo será cuando bajen marcadamente los termómetros. Ya de cara al lunes, advierte de máximas negativas incluso en horas del mediodía en ciudades del centro peninsular y "nieve que puede llegar a helarse".

Finalmente, apunta que podría llegar a nevar en cota cero en algunas zonas del Mediterráneo valenciano para los últimos días del año, aunque "la probabilidad es muy baja" y es posible que "la situación se relaje bastante" para estas fechas, aunque con frío pronunciado.