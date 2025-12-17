Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guadalajara - BarcelonaRetraso Guadalajara BarçaTer StegenNBA Cup 2025NBA Cup dineroAitana BonmatíPremiados The BestAnder BasurtoXavi PascualAudios Caso NegreiraXabi AlonsoFlorentinoParis FC - Barcelona dónde verMercado de FichajesParis Basketball - BarcelonaBarça Premier Padel FinalsAbraham GonzálezClasificación LaLigaMbappé PSGDjMaRiiOFigoCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

Tiempo

Jorge Rey advierte de la llegada de nevadas y frío extremo por Navidad en España: "Máximas de -1 grado"

El país se prepara para la entrada de una nueva perturbación que dejará todo el país emblanquecido o remojado con vientos polares

Jorge Rey adelanta las nevadas en España para las Fiestas de Navidad.

Jorge Rey adelanta las nevadas en España para las Fiestas de Navidad. / YT/Jorge Rey

Pol Langa

Pol Langa

"Llega una explosión de nieve a España en cuestión de días y a las puertas de Navidad. Dejando máximas de -1 grado". Con esta contundente afirmación empieza Jorge Rey su último vídeo donde analiza el tiempo de cara a los próximos días y advierte del fenómeno que está por llegar.

El joven hombre del tiempo se ha hecho famoso por predecir algunos eventos meteorológicos importantes de los últimos años y sus previsiones son seguidas por sus seguidores a través de las redes sociales. En esta ocasión ha analizado la masa de aire polar que se espera que llegue al país de cara a los días previos a las Fiestas.

Archivo - Coche helado, frío.

Una persona limpia la escarcha de la luna de su coche. / EUROPA PRESS - Archivo

Será a partir de este mismo fin de semana del 20 y 21 de diciembre cuando entra el aire frío por el océano y dejara registros verdaderamente fríos en muchos puntos, además de precipitaciones en forma de nieve o lluvia de manera generalizada.

Previsión para el resto de semana

Mientras que los chubascos residuales del inicio de semana seguirían afectando al Levante, el jueves entrará un nuevo frente por el Atlántico y el Cantábrico que dejarán chubascos en Navarra y Castilla y León, así como Baleares y Catalunya.

Sin embargo, el 'Gordo' llega el domingo con lluvias por todo el país que se podrían intensificar en el extremo este de cara al lunes 22, afectando a todas las Comunidades Autónomas bañadas por el Mediterráneo.

Llegan las nevadas a España

En muchos puntos donde la temperatura sea baja las precipitaciones anunciadas por Jorge Rey descargarán en forma de nieve: "El sábado podríamos esperar algunas nevadas a últimas horas en puntos de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico", comenta.

Caballos en la nieve en la cordillera Cantábrica

Caballos en la nieve en la cordillera Cantábrica / Efe

No obstante, será durante la madrugada del domingo cuando la cota bajará y la nieve llegará "a ciudades como Burgos, Soria, León, Lugo o Ourense". Además, en los Pirineos también se dejará notar con fuerza y "en las montañas del sur de España con posibilidad de que cuaje en ciudades como Granada".

En cuanto a las temperaturas, indica que aunque el jueves repuntan en buena parte del territorio, el domingo será cuando bajen marcadamente los termómetros. Ya de cara al lunes, advierte de máximas negativas incluso en horas del mediodía en ciudades del centro peninsular y "nieve que puede llegar a helarse".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, apunta que podría llegar a nevar en cota cero en algunas zonas del Mediterráneo valenciano para los últimos días del año, aunque "la probabilidad es muy baja" y es posible que "la situación se relaje bastante" para estas fechas, aunque con frío pronunciado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
  2. Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
  3. De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: 'No tengo ni para comer
  4. Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
  5. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
  6. Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
  7. El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar
  8. Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años

Jorge Rey advierte de la llegada de nevadas y frío extremo por Navidad en España: "Máximas de -1 grado"

Jorge Rey advierte de la llegada de nevadas y frío extremo por Navidad en España: "Máximas de -1 grado"

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Samuel Prieto, experto en seguridad, sorprende con su revelación: "Cerrar tu casa con llave cuando vas a dormir es contraproducente"

Samuel Prieto, experto en seguridad, sorprende con su revelación: "Cerrar tu casa con llave cuando vas a dormir es contraproducente"

Niño Becerra alerta sobre el impacto económico de la IA: "Es imposible no ver los grandes anuncios de despidos"

Niño Becerra alerta sobre el impacto económico de la IA: "Es imposible no ver los grandes anuncios de despidos"

De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: "No tengo ni para comer"

De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: "No tengo ni para comer"

Abraham Mateo, invitado de 'El Hormiguero' en su mejor momento: cumple 20 años de carrera

Abraham Mateo, invitado de 'El Hormiguero' en su mejor momento: cumple 20 años de carrera

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025