Jorge Rey advierte a los españoles de fuertes lluvias: "Pueden acumularse 100 litros"

Durante los próximos días, varias borrascas afectarán la península, provocando algunas nevadas, aunque lo más importante se espera la semana que viene. Según Jorge Rey, que se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas, "la semana que viene, en torno al 24, pueden producirse fuertes nevadas con la llegada de mucha más humedad y aire frío polar marítimo".

Los modelos meteorológicos coinciden en esta previsión, pero los primeros efectos se notarán desde este jueves. El burgalés explica que llegará un primer frente que dejará lluvias sobre todo en puntos del oeste, y el viernes una borrasca que llegará para aislarse sobre la península y producir fuertes precipitaciones en el entorno del levante.

En cuanto a la distribución de las lluvias, el experto detalla que el jueves avanzarán las lluvias en puntos del oeste, mientras que "de cara al viernes llegarán tímidamente a puntos del levante, se reforzarán en puntos del sur y el sábado empezarán poco a poco a llegar con intensidad a puntos de Aragón, de Cataluña, yendo mal durante los próximos días".

Sobre todo en el Mediterráneo se esperan lluvias más intensas, con acumulaciones que "puedan llegar o aproximarse bastante a los 100 litros en puntos de Cataluña, precipitaciones que llegan de manera bastante generalizada".

Además, Jorge Rey apunta que las precipitaciones continuarán "el domingo, el lunes y de cara al martes, de hecho pudiendo llegar hasta con cierta importancia a puntos de Valencia o de La Mancha, como vemos tormentas que además van acompañadas de algunas nevadas".

Respecto a la nieve, el joven burgalés señala que por ahora será ligera en puntos de los sistemas montañosos. Sin embargo, de cara al viernes bajarán las cotas, pudiéndose producir algunos copos en Ávila, en Burgos, "pero sin ninguna importancia". A partir del sábado, las nevadas podrían afectar a ciudades como Segovia, y el domingo, a Teruel.

Jorge Rey aclara que, de momento, las precipitaciones de nieve "son muy poco importantes y muy poco fuertes", aunque avisa que la situación podría cambiar la próxima semana: "Con la llegada de más frentes parece y más aire frío podría empezar a intensificarse la probabilidad de nevadas especialmente a partir del jueves 22".