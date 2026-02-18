Jorge Rey advierte: el domingo llegará una dorsal africana que traerá hasta 28 grados

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El burgalés ha explicado cómo evolucionará el tiempo en España esta semana y ha asegurado que "aunque el anticiclón ha llegado, este miércoles aún podremos esperar algunas precipitaciones en puntos, principalmente del Cantábrico".

Además, el frente sobre todo afectará al norte del país, pudiendo dejar nevadas de la noche del miércoles al jueves en ciudades como Segovia. Sin embargo, aclaró que "a partir del jueves estas lluvias empezarán prácticamente a desaparecer con la imposición del anticiclón".

Jorge Rey explicó que algunos frentes desde el Atlántico rozan la zona del Cantábrico dejando algunas precipitaciones, aunque precisó que estos frentes sobre todo van a países como Francia, como Reino Unido, como Alemania, es decir, a muchos puntos de Europa, y que España sólo roza la zona norte".

La previsión apunta a que "la segunda parte de esta semana llega con un anticiclón que bloquea toda la llegada de borrascas para dejar máximas por encima de los 10 grados en toda España".

A partir del viernes "el anticiclón se impone", garantizando un final de semana con cielos despejados y temperaturas más suaves en casi todo el país.

En cuanto a Canarias, Jorge Rey indicó que habrá mucho sol gracias a una "dorsal africana", que estabilizará las condiciones en el archipiélago y que "dejará 28 grados el domingo en Canarias y calorcillo en la Península Ibérica".