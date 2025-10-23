Jorge Rey advierte del fin del buen tiempo y el día que llega la borrasca Benjamín: "El viernes esperamos ya la llegada de las primeras tormentas"

La borrasca Benjamín ocupa gran parte de la atención de los meteorólogos durante los últimos días, ya que promete dejar una situación de lluvias y viento por todo el país. Así, las altas temperaturas que se han recuperado durante esta semana en muchas partes de España tienen las horas contadas, ya que a partir de la entrada del temporal la realidad cambiará radicalmente.

Jorge Rey ha hecho lo propio y ya ha analizado la situación que se espera que empiece este fin de semana con mayor presencia de nubes y temperaturas bastante más frescas que los últimos días, ya que no se espera que vuelvan a vivirse los más de 20 grados de esta semana en tantas zonas.

Viento en Barcelona / ·

Pese a la situación que viene, el joven meteorólogo advierte que no se espera que dure mucho, ya que "el anticiclón se impone en España a finales del mes de octubre". Por el momento, sin embargo, este jueves ha estado pasado por agua en la mitad norte de la península, librándose la zona mediterránea y el sur.

"Ojo, porque el viernes esperamos ya la llegada de las primeras tormentas" que afectarían ciudades como "Salamanca, Valladolid e incluso Madrid", donde las tormentas descargarán con fuerza el sábado, y que se extenderán como una banda horizontal por el centro peninsular, hasta el Mediterráneo.

Castilla y León sería una de las comunidades más afectadas, junto con puntos de Castilla-La Mancha como "Guadalajara, Toledo" pero también en Extremadura o la vertiente Cantábrica debido a la humedad.

El otoño es tiempo de lluvias, el calor acumulado durante el día tiene más tiempo de desaparecer y las noches son cada vez más frías. / Antonio Amoros

De cara al domingo el norte volverá a repetir como zona de lluvias, pero la parte central de la borrasca se focalizará en el resto de territorios no afectados, es decir, el sur y el litoral oriental del país, con especial atención en "Murcia o Valencia" y en las Baleares. No obstante, Jorge Rey avisa que "no se esperan tormentas torrenciales", pero sí "precipitaciones que lleguen a muchos puntos de La Mancha, de Andalucía o de Murcia".

Las temperaturas también descenderán por culpa de una masa fría que llega del Atlántico norte que se notarán especialmente "en la mitad norte peninsular". Lejos de durar mucho, como avanzábamos, irá a menos en pocos días por el anticiclón que apuntaba el especialista y la llegada de vientos procedentes del continente africano, aunque mientras no cambie la situación de nuevo, las máximas podrían "no superar los 12 o 13 grados en áreas de Burgos o Soria".

Para el domingo se espera que el descenso térmico se generalice por toda España, eliminando así la sensación primaveral de esta semana, a la espera de recuperar el buen clima a final de mes.

En definitiva, Rey asegura que estamos teniendo "un otoño más seco y más cálido" de lo normal, una tendencia que se lleva repitiendo varios años y que no parece que vaya a revertirse, en parte, debido al cambio climático.