Mbappé
Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Navidad: "Frío y humedad"

El joven se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas

Jorge Rey tiempo Navidad

Jorge Rey tiempo Navidad / Sport

Emma Ferrara

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva para Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo". 

Hace unos meses, el joven adelantó la tendencia de las cabañuelas y aseguró que nos esperaba un otoño poco movido en comparación con el del año pasado. Según explicó, será una estación "más seca, con menos humedad e incluso más cálida".

El burgalés señaló que, para la segunda quincena de diciembre, "más o menos, en torno al 18 cambiará la cosa" con la llegada de viento atlántico que provocará temperaturas más frescas y mayor humedad en áreas del norte e incluso del Levante norte.

Rey también adelantó cómo será el tiempo durante las fechas navideñas y explicó que, antes del 25 de diciembre, podrían llegar "fríos polares y humedad atlántica", un escenario que, según él, "significa en definitiva un temporal, un temporal invernal".

Además, el burgalés anunció "una Navidad muy fría y húmeda, incluso afectando al mismo día de Navidad", aunque matizó que la situación tenderá a estabilizarse hacia el día 27, salvo en áreas del norte.

El burgalés anticipó que "justo antes de las Navidades, ya veríamos la llegada de inestabilidad", pero aclaró que "justo el día de Navidad tendería todo a tener una pequeña pausa, a estabilizarse".

Sobre los primeros días de 2026, Jorge Rey aseguró que "cuando se acerquen los últimos días del año, llegarán borrascas del norte para principios de enero, con humedad procedente del Atlántico y frío polar”.

