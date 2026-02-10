Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Carnaval: "Llegará..."

A punto de carnavales, España continúa bajo un clima inestable marcado por lluvias intensas y frentes atlánticos que no dan tregua: "Esta semana sigue lloviendo como si no hubiera un mañana. A este ritmo de lluvia no va a haber un mañana porque con el agua que cae nos ahogamos", ha alertado Jorge Rey, referente en predicciones meteorológicas.

El experto recordó que las predicciones ya habían sido anticipadas gracias a las cabañuelas, que adelantaban que esta semana llegarían varios frentes y que el fin de semana se podría producir algunas nevadas. Sin embargo, se esperan débiles y concentradas principalmente en el norte y centro peninsular, aunque podrían generar acumulaciones puntuales en zonas como Ávila, Segovia, Cuenca o Soria.

Durante esta semana, el país seguirá recibiendo frentes del Atlántico que provocarán lluvias generalizadas, especialmente en el oeste peninsular: "Hablamos de lluvias, aunque ya no tan fuertes. Todo producido por la llegada de más frentes y más frentes desde el Atlántico".

El joven burgalés subrayó que el jueves podría ofrecer un respiro: "Fíjense, nada de lluvia prácticamente sobre la península. Noticia extraordinaria para ver un poquito el sol, que también merece la pena, ¿verdad?".

Sin embargo, advirtió que la estabilidad será temporal, ya que el viernes volverá a entrar aire frío con viento del norte, trayendo nevadas y fuertes tormentas al Cantábrico y dejando un descenso de las temperaturas, sobre todo en el norte y centro de España.

De cara a los carnavales, Jorge Rey adelantó buenas noticias para quienes quieran disfrutar del sol: "Llega el anticiclón y el sol por carnavales (...) El sábado el cielo se verá azul por muchos puntos y el domingo más de lo mismo, no te asustes".

En Canarias, la situación será más estable y prácticamente libre de lluvias: "Sorprendentemente, no va a llover absolutamente casi nada". Aunque mencionó que algunas nevadas podrían producirse de manera puntual, especialmente el viernes por la tarde y el sábado de madrugada, serán débiles y localizadas.