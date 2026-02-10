Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VlahovicHugo GonzálezElecciones presidente BarçaManolo GonzálezToni FreixaFerran TorresAccidente AntonelliHorarios Test F1Lindsey VonnDroCasadóBad Bunny SuperbowlVlachodimosAtlético - BarçaMárquezUmtitiRicky RubioClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaRiyadh Premier Padel P1 2026Bota de OroCuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresFerran AdriaJuanma Lorente
instagramlinkedin

TIEMPO

Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Carnaval: "Llegará..."

Mientras España se prepara para los carnavales, el joven señala que las lluvias darán una tregua

Jorge Rey borrasca (2)

Jorge Rey borrasca (2) / YouTube

Emma Ferrara

A punto de carnavales, España continúa bajo un clima inestable marcado por lluvias intensas y frentes atlánticos que no dan tregua: "Esta semana sigue lloviendo como si no hubiera un mañana. A este ritmo de lluvia no va a haber un mañana porque con el agua que cae nos ahogamos", ha alertado Jorge Rey, referente en predicciones meteorológicas.

El experto recordó que las predicciones ya habían sido anticipadas gracias a las cabañuelas, que adelantaban que esta semana llegarían varios frentes y que el fin de semana se podría producir algunas nevadas. Sin embargo, se esperan débiles y concentradas principalmente en el norte y centro peninsular, aunque podrían generar acumulaciones puntuales en zonas como Ávila, Segovia, Cuenca o Soria.

Durante esta semana, el país seguirá recibiendo frentes del Atlántico que provocarán lluvias generalizadas, especialmente en el oeste peninsular: "Hablamos de lluvias, aunque ya no tan fuertes. Todo producido por la llegada de más frentes y más frentes desde el Atlántico".

El joven burgalés subrayó que el jueves podría ofrecer un respiro: "Fíjense, nada de lluvia prácticamente sobre la península. Noticia extraordinaria para ver un poquito el sol, que también merece la pena, ¿verdad?".

Sin embargo, advirtió que la estabilidad será temporal, ya que el viernes volverá a entrar aire frío con viento del norte, trayendo nevadas y fuertes tormentas al Cantábrico y dejando un descenso de las temperaturas, sobre todo en el norte y centro de España.

De cara a los carnavales, Jorge Rey adelantó buenas noticias para quienes quieran disfrutar del sol: "Llega el anticiclón y el sol por carnavales (...) El sábado el cielo se verá azul por muchos puntos y el domingo más de lo mismo, no te asustes".

Noticias relacionadas

En Canarias, la situación será más estable y prácticamente libre de lluvias: "Sorprendentemente, no va a llover absolutamente casi nada". Aunque mencionó que algunas nevadas podrían producirse de manera puntual, especialmente el viernes por la tarde y el sábado de madrugada, serán débiles y localizadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  2. La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
  3. La sorprendente cifra que se ha embolsado Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl
  4. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  5. Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social completa con la base mínima los periodos no cotizados
  6. Gonzalo Bernardos lanza una advertencia a quienes quieren comprar vivienda: 'Con bajos tipos de interés…
  7. Chef Ferran Adrià: 'Las mejores croquetas de jamón no se hacen con leche, sino...
  8. Precio de la luz para mañana, lunes 9 de febrero: las horas más baratas y más caras

Cierra una de las discotecas más míticas de Barcelona: bajará la persiana el 31 de marzo

Cierra una de las discotecas más míticas de Barcelona: bajará la persiana el 31 de marzo

El juez avisa de la influencia que el caso SEPI puede tener en la causa de Leire Díez por acosar a la UCO y a fiscales: "Ha sido detenida"

El juez avisa de la influencia que el caso SEPI puede tener en la causa de Leire Díez por acosar a la UCO y a fiscales: "Ha sido detenida"

Escucha todas las canciones de los participantes de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

Escucha todas las canciones de los participantes de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

¿Cuánto cobra una empleada de hogar en España? Así queda su salario tras la subida del SMI

¿Cuánto cobra una empleada de hogar en España? Así queda su salario tras la subida del SMI

Precio del euríbor hoy, 10 de febrero de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 10 de febrero de 2026: la cuota sigue subiendo y preocupa a los hipotecados

Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Carnaval: "Llegará..."

Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Carnaval: "Llegará..."

Antonio Hernando: "La reunión tenía que ver con la policía patriótica"

Antonio Hernando: "La reunión tenía que ver con la policía patriótica"

Santos Cerdán: "Aparece lo de las saunas del suegro del presidente del Gobierno"

Santos Cerdán: "Aparece lo de las saunas del suegro del presidente del Gobierno"