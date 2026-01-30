Jorge Rey adelanta el tiempo de febrero: "Se creará una zona de bajas presiones"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

La última semana de enero está marcada por la inestabilidad meteorológica en gran parte de la Península. Según Jorge Rey, se debe al efecto de Fujiwhara, un tipo peculiar de interacción entre dos vórtices ciclónicos que produce que literalmente "orbiten" uno en torno al otro: "Lo tendremos durante las próximas horas".

Hemos visto mucha nieve y, sobretodo, viento. La borrasca Joseph quedará en un segundo plano, debido a que la borrasca Chandra "va a absorber a Joseph y llegará sobre todo para la jornada de hoy", lo que provocará "más nevadas y precipitaciones en muchos puntos del oeste".

El tiempo en febrero

La última borrasca, se llamó 'Kristin'. Ha tenido un gran impacto en España, provocando intensas nevadas en Madrid y el cierre de más de 170 carreteras en comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En Portugal, el temporal ha sido especialmente devastador allí, con vientos récord de hasta 202 km/h. Se han reportado al menos seis fallecidos y cerca de un millón de personas sin electricidad.

Para el mes de febrero, Jorge Rey realizó su tradicional 'cabañuela' para traernos, de la forma más precisa posible, el tiempo que hará en España. Según cuenta, febrero empezará con tormentas en zonas del Levante y temperaturas frías.

Cambios a medida que avance el mes

A partir del día 4, el tiempo comenzará a cambiar gracias a la llegada de un anticiclón al país. Esto provocará un ligero aumento de las temperaturas, generando jornadas con clima primaveral en algunas regiones. Según Jorge Rey, esta estabilidad será breve, ya que durante la primera semana de febrero se registrarán lluvias en el área del Cantábrico, aunque aclara que "no serán significativas".

Esto dará lugar a la formación de una zona de bajas presiones: "Se trata de una dana que hará descender las temperaturas y provocará precipitaciones que, entre el 11 y 12, podrían extenderse hasta el Mediterráneo. Es posible que se produzcan tormentas fuertes, aunque irán disminuyendo hacia el 17 y 18 de febrero".

Noticias relacionadas

Hacia finales de mes, "el paso de varios frentes por el noroeste" traerá lluvias y viento. Las temperaturas se mantendrán suaves, pero desde el 25 se prevé un aumento del frío acompañado de lluvias en la mitad norte de la península.