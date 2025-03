Jorge Ponce sugiere el 'fútbull' para reinventar la tauromaquia

'La Revuelta' ha cerrado la semana con la cantante Rosa López como invitada. La granadina ha acudido al programa para hablar de su carrera, pero también ha respondido las preguntas clásicas de David Broncano. Además de la entrevista, el formato de 'La 1' ha contado con sus colaboradores habituales.

Jorge Ponce ha vuelto al espacio con su hilarante sección. En la misma, el cómico aprovecha para buscar consensos sobre cuestiones no resueltas. No obstante, esta vez ha aprovechado para hablar de la tauromaquia y, de paso, compararla con uno de sus competidores.

"A mí no me gustan los toros. Puedo entender el espectáculo, pero no puedo con el sufrimiento. Me pasa lo mismo con 'La isla de las tentaciones'", bromeó Ponce. De hecho, Broncano aprovechaba para hacer humor sobre su rival de franja horaria: "¡Se ha acabado, menos mal!". Después de hablar sobre el concurso, ha recuperado su sección.

El colaborador ha propuesto una novedosa solución para reformular el toreo, y hacerlo más atractivo. Ponce ha inventado el 'fútbull', un deporte que combina la tauromaquia con el deporte rey. "Once toros, once toreros, a la vez en la plaza, todos a quien gane", explicaba entre las risas del público.

Con la ayuda de una pizarra, Ponce ha explicado algunas de las formaciones. Para los toreros propone un "estilo flecha", aunque reconoce que hay un contratiempo, ya que a los toros "no se les puede poner una estrategia". Además, el humorista ha imaginado el ambiente de las gradas: "Pensad qué bonito sería en la grada porque también estarían las dos hinchadas, la humana y la bovina".

