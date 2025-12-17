Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Lozano, abogado: "Colocar adornos navideños en tu casa puede ser ilegal"

El experto en derecho alertó a toda la sociedad española a través de un vídeo de TikTok

Empieza la cuenta atrás para la Navidad. Las calles ya están decoradas con luces y adornos típicos de las fiestas. Solo queda esperar al 24 de diciembre para dar inicio a las celebraciones. Antes de esa fecha, la mayoría de la sociedad decora también sus hogares con miles de adornos navideños para sumergirse en el ambiente festivo.

No obstante, el abogado Jorge Lozano compartió un vídeo en TikTok para advertir a la sociedad española de que "colocar adornos navideños en tu casa puede ser ilegal", algo que muchos desconocen.

El principal motivo que otorgó es que "para colocar este tipo de adornos es necesario un permiso expreso de la comunidad de propietario, ya que en caso contrario te podrías enfrentar a una demanda judicial".

Esto se regula a partir del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). "Prohíbe a los propietarios realizar alteraciones que menoscaben la seguridad, la estructura, la configuración o el estado exterior del edificio, o que perjudiquen los derechos de otros propietarios", expone el artículo.

El abogado tiene claro que colocar luces en la fachada o un Papá Noel en la terraza altera la estética del edificio. Por esta razón, comentó que "en principio, necesitarían la autorización de la comunidad".

No obstante, en la práctica, nadie solicita autorización para colocar este tipo de adornos, debido a que la comunidad lo permite tácitamente debido a la época del año.

Por último, bromeó diciendo que "si tienes algún vecino un poco como el Grinch, podrían pedirte que retires esos adornos si no cuentas con la autorización correspondiente".

La advertencia del abogado no está pasando desapercibida en TikTok. Un usuario señaló que "yo en mi casa pongo lo que me salga de los h*uevos". Otro no da crédito con la normativa: "Desde luego, colocar adornos de Navidad es ilegal, en cambio, okupar una casa se puede".

La cuenta atrás para las Campanadas comienza hoy en 'El Hormiguero': Cristina Pedroche desvela pistas sobre su vestido

Jorge Lozano, abogado: "Colocar adornos navideños en tu casa puede ser ilegal"

Paz Padilla habla sin filtros sobre su calvario en 'Sálvame': "Diez años sin vacaciones"

La subida del SMI tendría truco: estos serían los efectos para empleadores y empleados

El cardiólogo José Abellán avisa: el estrés mal gestionado también provoca infartos

Jorge Feliu, piloto de avión: "Los pilotos no cobramos una cifra desorbitada"

