Jorge Javier Vázquez, sobre 'Supervivientes 2025': "Montoya me sigue haciendo gracia. Mucha. También entiendo a aquellos que están un poco saturados de él"

Este martes, por fin conocimos al ganador de 'Supervivientes 2025'. El concurso de Telecinco, uno de los realities más duros de la televisión, ha proclamado como ganador a Borja González.

El valenciano superó en la final a Álvaro Muñoz Escassi, segundo, y José Carlos Montoya, tercero. Este último, era el favorito para buena parte de la audiencia.

El sevillano había sido salvado por los espectadores en varias ocasiones, pero no ha conseguido el suficiente apoyo para llevarse los 200.000 euros. En este contexto, Jorge Javier Vázquez, ha reflexionado sobre el reality en su blog de la revista 'Lecturas'.

Después de expresar su opinión sobre Damián y Pelayo, destacando su aportación en el concurso y la madre del diseñador, ha asegurado que no tiene favorito de la edición.

No obstante, el comunicador no ha ocultado su predilección por Montoya. "Pelayo me dijo el jueves que el movimiento de tetas de Montoya solo me hacía gracia a mí. Lo reconozco. Montoya me sigue haciendo gracia. Mucha".

"También entiendo a aquellos que están un poco saturados de él, pero para mí, pesa más todo lo que nos ha dado. Me parecería muy poco respetuoso tirar al personaje una vez usado. Merece que, una vez finalizado el concurso, le acompañemos en el proceso de asimilación de todo lo vivido", reflexionaba.

En la emisión de la final, Jorge Javier extendía sus palabras de admiración por Montoya. "Mis respetos absolutos por todo lo que has dado a este programa que es tantísimo. Por todo lo que nos diste en 'La isla de las tentaciones'", comenzaba diciendo.

Finalmente, el presentador volvía a reiterar la necesidad de acompañar al sevillano tras su experiencia televisiva. "Todos tenemos la obligación de arroparte en tu salida, de estar a tu lado y que puedas contar con nosotros en este camino que te espera que va a ser importantísimo y muy provechoso".