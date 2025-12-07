Jorge Javier Vázquez, sobre sus operaciones estéticas: “Llevo 30 años en televisión y no aguanto verme en un plasma”

A medida que los años transcurren y aumentan los estudios sobre el envejecimiento del cuerpo y los mecanismos para revertirlo, asimismo aumentan las diferentes operaciones estéticas que las personas pueden realizarse en aras de transformar su apariencia.

En el mundo de la televisión, particularmente, acumulan años siendo de relevancia, puesto que sus participantes se esfuerzan en la medida de lo posible para mantenerse vigentes ante el ojo público, tal y como es el caso del presentador español Jorge Javier Vázquez.

El también actor, escritor y empresario se presentó en el último programa de '¡De Viernes!' para conversar sobre las operaciones estéticas que ha atravesado; un tema que despertó las discusiones hace unos meses luego de que se hiciera una remodelación facial total.

"Llevo 30 años saliendo en televisión y sinceramente, no aguanto verme todos los días en un plasma”, aclaró en primer lugar, reconociendo que "la edad no perdona" cuando se trata de tener un cuerpo mayor.

"Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", continuó, aclarando que su idea original consistía en retocarse la zona del cuello pero, últimamente, no fue así: “El 29 de julio me hice los ojos y luego me he hecho el lifting de la cola de la ceja, que te levantan un poco”.

“Tengo la cicatriz en la ceja y por eso en el primer día del Diario, sale tan raro porque me ponen botox en la frente, no para disimular las arrugas, sino para que pueda cicatrizar mejor. Las operaciones de este tipo son de 6 meses a 1 año de recuperación. Me corté un poco de piel debajo del labio y te lo levantan, parece que te has puesto labios, pero no es así”, narró.

“Yo no tenía labio y es que con el envejecimiento, uno de los síntomas es que te crece la zona entre la nariz y el labio inferior. La nariz no me la he tocado. Esto me lo hice entre cinco y seis horas. La peor fue la siguiente, la del cuello la mandíbula y el lifting normal”, sentenció.