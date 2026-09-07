Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua en su regreso a Mediaset: "Nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco"

Jorge Javier Vázquez está de vuelta. El presentador se incorpora así a la nueva temporada de Mediaset, que ya había recuperado previamente a varios de sus rostros habituales en los espacios de actualidad y entretenimiento. El regreso del comunicador se produjo este lunes con una nueva etapa de 'El diario de Jorge'.

Antes de comenzar su programa, Vázquez protagonizó una conexión con Ion Aramendi durante El verano se mueve, donde dejó claro desde el primer momento que regresaba con energía y muchas ganas de reencontrarse con la audiencia.

Esta temporada, 'El diario de Jorge' cuenta con un horario algo más reducido. El espacio comienza a las 17:55 horas y finaliza a las 19:00, momento en el que toma el relevo 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Mediaset que recupera una dinámica muy conocida por los espectadores, aunque presentada bajo una denominación diferente.

Como suele ser habitual en sus apariciones televisivas, Jorge Javier aprovechó su regreso para lanzar varias bromas y comentarios cargados de ironía.

Jorge Javier, en su salsa

Al hablar de su vuelta a la cadena, comentó con ironía: "La verdad es que me habéis obligado a volver porque, de verdad, nunca había visto tanta heterosexualidad en Telecinco, en Mediaset, vuelve Jorge Javier Vázquez, vuestro mari** de confianza", decía con humor.

Su entrada en el plató estuvo acompañada por una gran ovación del público. El comunicador respondió al recibimiento con una presentación muy característica y celebró su vuelta a las tardes de la cadena: "Buenas tardes, vuelve la espuma del mar, vuelve la alegría de vivir, vuelve Jorge Javier Vázquez".

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando el presentador hizo referencia a los contenidos políticos que se abordan habitualmente en distintos programas de Mediaset. En tono irónico, quiso marcar la personalidad que tendrá su espacio durante esta nueva temporada.

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"Y en un momento en el que hay tantísimos programas en este grupo en los que se habla de que se rompe España, no os preocupéis, que en este programa la vamos a coser cada tarde. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos!", afirmó Jorge Javier ante los espectadores presentes en el estudio.