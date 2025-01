Jorge Javier Vázquez habla sobre la polémica entre Lalachus y Pedroche en las Campanadas: "Me quedo con..."

Ya ha pasado más de una semana desde la noche de Fin de Año, pero el especial de las Campanadas en la televisión sigue dando de que hablar. Durante estos días muchos presentadores y personalidades españolas se han pronunciado acerca de la controversia entre las dos principales cadenas, RTVE y Antena 3, y sobre sus protagonistas, David Broncano y Lalachus y Alberto Chicote y Cristina Pedroche.

Quien todavía no había hablado sobe el tema era Jorge Javier Vázquez, presentador estrella en Telecinco que actualmente cuenta con el programa 'El diario de Jorge' en la cadena de Mediaset. Lo ha hecho en la revista Lecturas y, nada más lejos de echar más leña al fuego, ha optado por una postura más conciliadora.

En primer lugar, el de Badalona ha lamentado la "polarización" que se vive actualmente en cualquier debate generado en el entorno mediático y el hecho de convertir a la audiencia en "militantes". Respecto al tema en cuestión, JJ ha preferido no escoger: "Me quedo con Lalachus y con Pedroche, me niego a tener que escoger. El trabajo de ambas es digno de elogio", revela, además de añadir que "detrás de cada una de ellas hay muchísimas horas de esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso".

"Ha llegado y besado el santo", reflexionaba sobre el meteórico ascenso de la humorista y colaboradora de Broncano en 'La Revuelta', mientras que de Pedroche comenta el mérito que tiene haber conseguido generar expectación por su vestido cada año. Así, prefiere abrazar esta versión para no caer en 'la trampa': "Tomar partido por alguna de las dos significa hacerle el juego a los que nos quieren enfrentados. Pues no me da la gana", explica.

Finalmente, ha propuesto terminar con "las capitas" que ocultan los vestidos de Nochevieja de las presentadoras televisivas y ha pedido un cambio: "Me queda ya un poco ridículo. Habrá que inventarse otra cosa. Ya suena a pescado congelado", sentencia.