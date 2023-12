Jorge Javier Vázquez, se pronuncia sobre su descanso televisivo: "He hecho terapia para aceptar la tristeza"

El 2023 ha sido un año complicado para Jorge Javier Vázquez, después de dejar 'Sálvame' obligatoriamente, tras la eliminación del programa que presentó durante catorce años y uno emblemas de 'Mediaset'. El presentador volvió a probar suerte con una nueva apuesta de Telecinco, 'Cuentos Chinos', que no conquistó a las audiencias y prácticamente no pudo ni despegar.

Además del caos laboral, Jorge ha tenido que enfrentarse a varios problemas de salud que le han mantenido alejado de la pantalla, así lo ha contado el comunicador a la revista 'Lecturas', donde ha repasado sus últimos meses y ha explicado cómo se siente tras meses sin aparecer en televisión; un descanso que terminará pronto porque el comunicador volverá a presentar la nueva edición de 'Supervivientes' que llegará a los espectadores el próximo mes de marzo.

El emblemático presentador ha asegura que todavía queda mucho Jorge Javier Vázquez para rato y que no es ningún ‘juguete roto’, cuando lleva a sus espaldas una trayectoria profesional repleta de éxitos. “Llevo la misma vida que llevaba cuando trabajaba en televisión. No he estado escondido ni nada”, ha explicado a 'Lecturas', refiriéndose a los meses fuera de la pequeña pantalla.

El anuncio de la cancelación de ‘Sálvame’ mediante una filtración en ‘El Mundo’ y los rumores sobre su futuro en la compañía de Fuencarral le llevaron directo al hospital, semanas antes de la última emisión del formato de La Fábrica de la Tele. “Cuando me llegan noticias sobre cómo estaré o si estaré deprimido me hace gracia porque solo hace dos meses que no salgo por la tele. Llevaba quince años saliendo casi diariamente a todas horas”, señala en ‘Lecturas’, por lo que ha decidido tomarse este tiempo para recuperarse y descansar.

Un respiro necesario para el catalán: “No echo de menos la televisión. Ha pasado muy poco. Yo había estado parado ya antes, cuando se acabó ‘Aquí hay tomate’. Ahora es como si estuviese de vacaciones (...) Para algunos siempre estaré a dos fracasos de ser un juguete roto”, confirma.

Durante la entrevista, Jorge Javier ha querido compartir su parte más íntima y ha visibilizado la necesidad de trabajar en la salud mental: “He hecho terapia para aceptar la tristeza”. La muerte de su gran amiga Mila Ximénez y su adicción al trabajo le llevaron a tocar fondo. “Llegó un momento de mi vida en que estaba demasiado descabellado y por eso decidí acudir a un centro de adicciones. Creo que ha sido la mejor idea que he tenido en muchísimos años”, concluye.