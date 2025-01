Jorge Javier Vázquez admite lo que siente hacia Ana Rosa Quintana

Son muchos los años de guerra entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. Una guerra para nada silenciosa que se ha gestado a través de puyas y titulares en la prensa. Y casualidades de la vida, durante meses ambos han compartido la tarde de Telecinco: primero Jorge Javier Vázquez, con 'El diario de Jorge', y después Ana Rosa Quintana, con un 'TardeAR' que ha abandonado tras no superar la prueba de la audiencia.

Coincidiendo con este cambio tan mediático (Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas), el presentador de 'El diario de Jorge' le ha dedicado una carta a Ana Rosa Quintana en su blog de Lecturas en la que no ha dejado títere con cabeza: "somos la noche y el día y cada vez se acentúan más nuestras diferencias". Y pese a todo, no deja de intentar tender un puente entre ella y Ana Rosa, quien fuese su jefa durante sus inicios televisivos.

"Después de tantos años de batalla, lo que me pide ahora el cuerpo es tender puentes, no destrozarlos. Pese a todo lo que me separa de Ana Rosa deseo que le vaya bien en las mañanas", asegura el presentador, quien también deja claro que "no puedo con ella", unas palabras bastante duras viniendo de dos compañeros de cadena.

Pese a esa escasa consonancia entre ambos, Jorge Javier Vázquez se reencontró con ella hace pocos días y le dio un abrazo: "tener la suficiente inteligencia para llegar a tener una relación de cariño con alguien con quien no tienes nada que ver". Y afirma que Ana Rosa Quintana y él formaron un buen equipo en 'Extra Rosa', para después notar cómo ella ha cambiado.