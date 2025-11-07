PASAPALABRA
Jorge Garbajosa llega hoy de invitado a Pasapalabra: Exjugador NBA y directivo FIBA
La leyenda del baloncesto español reaparece en el programa de Antena 3
Jorge Garbajosa debe ser siempre reconocido como una de las mayores leyendas de toda la historia del baloncesto español, y a partir de hoy mismo y hasta el 11 de noviembre de 2025 podremos verle participando como invitado en Pasapalabra.
Jorge Garbajosa, una vida ligada al baloncesto
Nacido el 19 de diciembre de 1977 y con nombre completo Jorge Garbajosa Chaparro, lo cierto es que hablamos de un profesional que desde una edad muy temprana se destacó en el mundo del baloncesto. A sus 16 años abandonó Torrejón de Ardoz, su pueblo, para alzar un vuelo que le mantuvo durante años en la élite.
Los comienzos de Jorge Garbajosa en el mundo del baloncesto se dieron de forma destacada desde el primer instante: En España dejó su huella en clubes de primer nivel como el Baskonia o el Unicaja Málaga, pero su trayectoria no se quedó ahí.
Garbajosa contó también con una etapa en el baloncesto profesional de Italia, donde formó parte del Benetton Treviso, conjunto en el que obtuvo logros de liga, copa y más. Y de ahí aterrizó en la cumbre del baloncesto: la NBA.
Jorge Garbajosa fue parte de los Toronto Raptors de 2006 a 2008, llegando a ser elegido para el quinteto de mejores jugadores novatos de la NBA. También tuvo una etapa muy destacada con la selección de España, siendo una pieza clave de la generación de oro del baloncesto español.
Desafortunadamente, una carrera plagada de lesiones acabó forzando a que Jorge Garbajosa anunciara su retirada del baloncesto profesional en 2012. Aun así, no se desvinculó jamás del balón que marcó su vida de principio a fin.
Del 2016 al 2023, Jorge Garbajosa pasó a ser el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), posición que abandonó para tomar el puesto de presidente de FIBA Europe en mayo de 2023, alzándose así como una de las personalidades más importantes del baloncesto europeo.
En definitiva, a partir de hoy mismo, 7 de noviembre de 2025, podremos disfrutar durante varios días de la presencia de un hombre cuyo nombre se encuentra grabado a fuego en los libros de historia del baloncesto español, un privilegio que pocos comparten.
