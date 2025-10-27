TELEVISIÓN
Jorge de Frutos revela cómo fue su novatada con la selección española y señala a Carvajal: "Sin música y sin nada"
El jugador del Rayo Vallecano acudió al programa de David Broncano
Nueva semana para 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, que continúa compitiendo cara a cara con su principal rival, 'El Hormiguero'. En este inicio de temporada, el equipo de Televisión Española no está logrando alcanzar los niveles de audiencia obtenidos anteriormente.
Esta noche, 'La Revuelta' ha invitado a Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano, quien hace unas semanas debutó con la selección española, algo que jamás olvidará. El presentador jiennense ha empezado diciendo que "es el primer jugador del Rayo Vallecano que viene".
Durante la entrevista, Broncano ha querido obsequiarle con un álbum de cromos de él, pero también con otro de Cucurella, quien ya había estado anteriormente en 'La Revuelta'. En ese momento, el jugador ha comentado que el jugador del Chelsea "es muy buena persona", ya que coincidió con él en la selección. "Además, es muy gracioso, un cachondo", ha añadido.
El presentador jiennense se ha interesado por saber si había recibido alguna novatada, y el extremo de 'La Franja' ha desvelado que siempre se hace cuando un futbolista debuta, ya que esta era su segunda convocatoria, pero en la primera no había llegado a disputar ni un minuto.
El de Navares de Enmedio ha declarado que "cuando debutas, te hacen cantar lo típico", además ha dejado claro que es la canción que "tú quieras". En su caso, el jugador del Rayo Vallecano cantó 'Como Camarón', canción de Estopa.
"Buena elección, eh", ha afirmado Broncano. El futbolista ha comentado que era una canción que ya había cantado cuando llegó al Levante, pero ha recordado que hizo un "ridículo espantoso".
Sobre su novatada con la selección absoluta, el jugador del Rayo ha explicado que tuvo que subirse a una silla para cantar a capela: "Sin música y sin nada. Vas cantando y les pides palmas o algo".
Sin embargo, eso no le hizo gracia a Dani Carvajal, que pidió que no aplaudieran para dejarlo más en evidencia y provocar "aún más vergüenza".
