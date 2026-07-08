Jorge Fernández (53 años): "Cada día voy a entrenar a las 7 de la mañana a hacer unas pesas durante 45 minutos o 1 hora antes de ir a grabar. A eso de las 11:30 rompo el ayuno"

Jorge Fernández es uno de los presentadores de televisión más queridos del panorama nacional por varios motivos, pero lo que más destaca es su actitud honesta y jovial a la hora de hacer su trabajo. Algo que pasa sí o sí por cuidar mucho de su cuerpo y de su mente. Pero, ¿cómo lo hace exactamente?

En este sentido, el presentador ofreció una entrevista a El Español donde hacía ilusión a los dos elementos más importantes para mantenerse en forma: construir unos buenos hábitos alimentarios y hacer ejercicio de manera frecuente, amén de intentar descansar de manera correcta cuando sea pertinente.

De hecho, Jorge Fernández ponía mucho hincapié en su rutina matutina, la cual es indispensable de cara a afrontar el resto de la jornada con energía: ¨Me despierto, voy al gimnasio y pasan dos horitas hasta que me tomo un café. A eso de las 11:30 es mi primera comida del día¨.

A pesar de esto último, el presentador asegura que no necesita un café para despertarse, por mucho que lo disfrute: ¨No es que sea de los que lo necesitan. A mí me gusta el rollo del café, de estar tranquilo en un sitio, relajado y sintiendo que te lo tomas porque tienes tu tiempo. Me gustan mucho los cafés de especialidad¨.

Por otro lado y en cuanto al apartado de qué ejercicio practica para mantenerse en forma, Jorge Fernández comentaba lo siguiente: ¨Puedo ir a entrenar a las 7 de la mañana perfectamente a hacer unas pesas durante una hora o 45 minutos antes de ir a grabar, y es lo que hago¨.

Además de esto, el presentador asegura que no le gusta comer entre horas, sino que prefiere hacer un total de tres comidas al día algo más copiosas de lo normal. Algo que va en contra de lo que muchos expertos en nutrición mantienen sobre la importancia de hacer un mínimo de cinco comidas al día.

Sin embargo, Jorge Fernández asegura que intenta hacer lo que mejor le funciona, haciendo alusión a lo importante que es conocerse a uno mismo a la hora de mantener un buen estado de salud en todo momento: ¨No necesito un café entre horas. No necesito un dulce. No necesito nada¨.

De hecho, el presentador afirma que le gusta dejar pasar entre 4 o 5 horas entre ingestas porque ¨necesita hacer bien la digestión¨, además de que se siente mejor cuando tiene esa sensación de hambre. Tanto es así que asegura que hay que dejar descansar al estómago para llevar una vida más saludable.