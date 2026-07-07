Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suiza - ColombiaCuadro MundialEgipto - Argentina polémicaMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialCuándo juega Argentina MundialGol anulado Argentina-EgiptoPartidos Mundial hoyEliminadas MundialClasificación Tour de FranciaEtapa 5 Tour de FranciaMundial 2030Próximo partido EspañaPaolo GalbiatiEspaña - BélgicaLamine YamalMiguel IndurainMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos WimbledonCalendario España MundialMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Horarios MotoGP GP de AlemaniaIreneLongevidad CristianoMikel MerinoPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

HOGAR

Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas"

El divulgador advierte que dormir con el aire acondicionado durante toda la noche tiene consecuencias para la salud

Dormir con calor.

Dormir con calor. / Shutterstock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta hasta en 16 comunidades autónomas. La segunda ola de calor ha alcanzado su tercer día consecutivo, con temperaturas que superan los 40 grados.

En este contexto, el aire acondicionado se ha convertido en una de las pocas alternativas para poder conciliar el sueño. No obstante, dormir toda la noche con el dispositivo encendido puede ser contraproducente.

Por este motivo, el enfermero y creador de contenido, Jorge Ángel, ha compartido una publicación en TikTok explicando cuáles son los posibles efectos adversos de este aparato.

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse / El Periódico de Aragón

"¿Por qué no es bueno dormir toda la noche con el aire acondicionado y qué podemos hacer? El aire acondicionado baja mucho la humedad del ambiente y esto hace que las vías respiratorias y la piel se resequen", explica el divulgador.

Según el enfermero, dormir con el aire acondicionado durante toda la noche tiene consecuencias para la salud: "Agrava problemas como por ejemplo alergias, bronquitis, asma, además de aumentar la irritación de la piel".

De hecho, Jorge Ángel explica que la temperatura de estos climatizadores afecta al organismo: "Estar toda la noche con el aire enfría el cuerpo y esto te puede provocar calambres, contracturas musculares".

Por último, el especialista afirma que "es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas". En este sentido, la recomendación de Jorge es "encenderlo un poquito antes de irte a dormir y luego apagarlo y también estaría bien utilizar un humidificador".

Noticias relacionadas y más

Al respecto, algunos expertos señalan que los ventiladores son una de las mejores alternativas. Además, se trata de una opción mucho más económica con menor impacto para la factura de suministros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  2. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  3. Irene, camionera: 'Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas
  4. Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
  5. De rostro habitual de Telecinco a verse arruinada y viviendo de okupa: 'Necesito que me ayuden
  6. Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
  7. Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
  8. Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro

Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas"

Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas"

Así es el pueblo más bonito de España en julio de 2026 según National Geographic

Así es el pueblo más bonito de España en julio de 2026 según National Geographic

Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines

Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines

Volver a trabajar cobrando una pensión tiene letra pequeña: así cambiaría la cuantía trabajando un tercio de la jornada

Volver a trabajar cobrando una pensión tiene letra pequeña: así cambiaría la cuantía trabajando un tercio de la jornada

Pedro Sánchez aprueba un presupuesto récord: espera recaudar más dinero con los impuestos

Pedro Sánchez aprueba un presupuesto récord: espera recaudar más dinero con los impuestos

Bélgica se ríe de Trump: los jugadores imitaron el baile del presidente en un gol tras la controversia con Balogun

Bélgica se ríe de Trump: los jugadores imitaron el baile del presidente en un gol tras la controversia con Balogun

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El porcentaje de retención del IRPF en la pensión depende de varios factores"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El porcentaje de retención del IRPF en la pensión depende de varios factores"

El error que puede costar una pensión: un jubilado deberá devolver casi 50.000 euros por superar el límite

El error que puede costar una pensión: un jubilado deberá devolver casi 50.000 euros por superar el límite