HOGAR
Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas"
El divulgador advierte que dormir con el aire acondicionado durante toda la noche tiene consecuencias para la salud
Este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta hasta en 16 comunidades autónomas. La segunda ola de calor ha alcanzado su tercer día consecutivo, con temperaturas que superan los 40 grados.
En este contexto, el aire acondicionado se ha convertido en una de las pocas alternativas para poder conciliar el sueño. No obstante, dormir toda la noche con el dispositivo encendido puede ser contraproducente.
Por este motivo, el enfermero y creador de contenido, Jorge Ángel, ha compartido una publicación en TikTok explicando cuáles son los posibles efectos adversos de este aparato.
"¿Por qué no es bueno dormir toda la noche con el aire acondicionado y qué podemos hacer? El aire acondicionado baja mucho la humedad del ambiente y esto hace que las vías respiratorias y la piel se resequen", explica el divulgador.
Según el enfermero, dormir con el aire acondicionado durante toda la noche tiene consecuencias para la salud: "Agrava problemas como por ejemplo alergias, bronquitis, asma, además de aumentar la irritación de la piel".
De hecho, Jorge Ángel explica que la temperatura de estos climatizadores afecta al organismo: "Estar toda la noche con el aire enfría el cuerpo y esto te puede provocar calambres, contracturas musculares".
Por último, el especialista afirma que "es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas". En este sentido, la recomendación de Jorge es "encenderlo un poquito antes de irte a dormir y luego apagarlo y también estaría bien utilizar un humidificador".
Al respecto, algunos expertos señalan que los ventiladores son una de las mejores alternativas. Además, se trata de una opción mucho más económica con menor impacto para la factura de suministros.
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