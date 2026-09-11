SALUD
Jorge, enfermero, avisa sobre el aire acondicionado: "Es mucho mejor utilizar la respiración natural a través de las ventanas"
Un enfermero habla acerca de por qué es dañino depender excesivamente del aire acondicionado
El aire acondicionado se ha convertido en una necesidad para muchos hogares ante unas temperaturas veraniegas cada vez más difíciles de soportar. Pero depender excesivamente de este aparato también puede tener algunos inconvenientes.
Por qué tener el aire acondicionado encendido toda la noche puede ser un problema
Ha sido el enfermero Jorge Ángel, un divulgador en redes sociales, quien ha hablado acerca de cómo pasar todas las noches con el aire acondicionado encendido puede acabar generando determinadas molestias, especialmente si se utiliza de forma inadecuada.
En primer lugar, destaca que el aire acondicionado reduce la humedad ambiental. Esto supone que durante la noche puede provocar que notemos una mayor sequedad en garganta, nariz, vías respiratorias e incluso piel.
Lógicamente, si además uno padece enfermedades como asma, alergías o problemas respiratorios, la sequedad generada por el aire acondicionado puede agravar los síntomas más obvios de cada una de ellas.
Si al hecho de tener el aire acondicionado encendido toda una noche le sumamos que el flujo de aire del aparato nos dé directamente, pueden surgir problemas aún más diversos: rigidez, calambres o contracturas musculares son algunas posibles consecuencias.
Es por ello que Jorge Ángel tiene una serie de recomendaciones para intentar no depender tanto del aire acondicionado durante las noches:
- En primer lugar, sugiere que lo ideal es refrescar la habitación antes de irse a dormir.
- Si uno se encuentra la habitación fresca en el momento de meterse en la cama, no le costará tanto apagar el aire y conciliar el sueño.
- Asimismo, también recomienda que se recurra a ventilación natural siempre que sea posible.
- En última instancia, en caso de notar que el ambiente queda excesivamente seco, el enfermero también plantea valorar el uso de un humidificador.
Por si toda esta argumentación en torno a la salud no fuera suficiente para convencer a según quién, Jorge recurre a otro argumento de un valor bastante considerable: el coste de tener el aire acondicionado siempre encendido.
Obviamente, tener el aire acondicionado siempre en funcionamiento supone un mayor consumo eléctrico. Por eso, utilizarlo de una forma más 'estratégica' puede ser clave para cuidar la salud y además ahorrar dinero a final de mes.
Es decir, con todo esto hay que entender que no es que utilizar el aire acondicionado por la noche sea malo. Pero sí puede acabar generando problemas de salud y económicos si permanece encendido durante toda la noche de forma habitual.
Así que ya sabes, si este tórrido verano te había obligado a tener que confiar en el aire acondicionado más de lo que estás acostumbrado, ahora tienes un buen recordatorio sobre por qué tampoco debería ser una solución definitiva.
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