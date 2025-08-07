Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: "La gente salió despavorida"

Este verano se está repitiendo una escena bastante desagradable: piscinas públicas cerradas tras encontrar heces flotando en el agua. La causa es un reto viral que consiste en defecar dentro de las piscinas, dejar las heces visibles y grabarlo para subirlo a las redes sociales con la intención de hacerse viral.

Esta broma pesada ya ha provocado el cierre de muchas instalaciones en diferentes localidades del territorio español. Tantas han sido, que una de ellas ha resultado ser la piscina a la que suele acudir uno de los comediantes más conocidos del país: Jorge Cadaval, de Los Morancos.

Lo que para cualquiera sería un momento digno de enterrar en el olvido, el humorista ha sabido convertirlo en una anécdota inolvidable. El sevillano ha compartido en sus redes sociales una historia que clasifica como “cosas del verano” pero que, en realidad, se trata de un relato tan escatológico como surrealista.

La desternillante historia de Cadaval

Todo pasó un día cualquiera en el que Cadaval decidió bajar a la piscina de su urbanización, pero la encontró cerrada: "¿Por qué está cerrada la piscina?", preguntó al encargado. La respuesta, según cuenta, fue tan directa como inesperada: habían encontrado "un mojón flotando en el agua". Así, sin anestesia.

El susto no fue solo por el hallazgo en sí, sino por lo que podía implicar: "Las aguas con el mojón pueden dar hasta salmonelosis", le explicó alguien de la urbanización.

En su vídeo, Cadaval, siempre con su característico toque de humor, intenta descubrir el misterio de lo ocurrido: "Habrá sido un chiquillo, no podría aguantarse más y el mojón se ha ido para fuera", dice entre risas. Aunque, fiel a su estilo, no se queda ahí: "Según me han dicho, el mojón era el Juan Sebastián ElCano con la princesa Leonor encima y todo, de lo grande que era".

"Claro, la gente salió despavorida de la piscina cuando escucharon mojón", relata el de Los Morancos, a lo que añade lo que más le sorprendió: . "Pero cuando la piscina se quedó vacía, ¿qué hace la gente? En vez de quitarse de en medio... ¡Hacen coro para ver el mojón!", exclama ante cámara.

a escena parece sacada de un 'sketch' de Los Morancos, pero es completamente real. Y como broche, el humorista lanza una reflexión marca de la casa: “Está muy bien que tú, en tu váter, cuando te levantas de hacer tus necesidades, mires para atrás para ver, porque eso es tuyo, lo has parido tú. Pero en la piscina…”

Lo que Jorge quizás no sabía en ese momento es que, más allá de lo anecdótico, la situación podría estar relacionada con ese mismo reto viral. Al parecer, se han detectado varios casos similares en distintas piscinas, todos provocados por bromas que consisten en soltar “regalitos” en el agua. Un gesto que, lejos de ser inocente, obliga a cerrar las instalaciones y activar protocolos de desinfección que pueden durar hasta 48 horas.