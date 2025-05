Jorge Ángel, enfermero: "No se recomienda sobrepasar los siete u ocho minutos por ducha"

El enfermero más viral de TikTok ha vuelto a sentar cátedra a todos sus seguidores. Jorge Ángel, conocido en redes sociales como @enfermerojorgeangel, se ha consolidado como una de las voces más destacadas en el ámbito de la salud. En sus vídeos responde a preguntas, recomendaciones y curiosidades, entre otras cosas.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, desvela si realmente es bueno ducharse todos los días. Aunque asearse a diario se ha normalizado, él explica cómo debe hacerse correctamente para que no resulte perjudicial para la piel.

El creador de contenido, que cuenta con más de seis millones de seguidores en TikTok, empieza señalando que la mayoría de los ciudadanos de la península ibérica se duchan cada día: "El 72% de los españoles lo hacen".

Aunque, explica que hay que tener mucho cuidado con la piel, debido a que "es una de las primeras barreras de defensa del cuerpo". Por este motivo, el enfermero admite que "ducharse en exceso puede romper esta barrera y, a la vez, causar deshidratación".

El experto deja claro que también tiene consecuencias negativas si la gente se ducha poco. Los principales motivos que destaca son que "acumulas sudor, agentes patógenos, bacterias y piel muerta".

"Si haces mucho deporte o en los meses de verano, puedes ducharte todos los días; pero, ojo, que no se recomienda sobrepasar los siete u ocho minutos por ducha", aconseja el enfermero de TikTok.

A lo que respecta a los meses de invierno, el creador de contenido indica que "puedes hacerlo perfectamente en días alternos, días sí y otro no". Para finalizar el vídeo, el experto acaba con una broma para todos sus seguidores: "Si tienes una cita, mejor dúchate".

Sin embargo, la opinión de Jorge Ángel no ha pasado por desapercibida en redes. Un usuario expone que "los que se duchan todos los días se piensan ellos que están más limpio que los demás y no saben que están quitando la protección de su cuerpo" o "Sí no me ducho todos los días no puedo vivir".