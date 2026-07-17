Jorge Ángel, enfermero: "Si te pica una medusa esto es lo que no se puede hacer"

El verano ya ha llegado a España, aunque todavía hay muchas personas que no han empezado sus vacaciones. Con el calor que está haciendo estos días en la península ibérica, la sociedad española no duda en acudir a la playa para refrescarse. Sin embargo, si el agua está caliente, aumenta la posibilidad de que haya medusas y una picadura hace bastante daño.

Por esta razón, el enfermero Jorge Ángel, conocido en redes sociales como @enfermerojorgeangel, compartió lo que hay que hacer cuando te pica una medusa. El primer paso es evitar el contacto directo, por lo que recomienda usar guantes, pinzas o, en su defecto, el borde de un objeto rígido como una tarjeta de crédito para retirar los filamentos adheridos.

Lo peor que se puede hacer es frotar la piel con toallas o arena, debido a que "la presión activa las células urticantes restantes y libera más veneno", según desveló el enfermero.

A la hora de tratar la herida, el enfermero recomendó lavarla con agua de mar. "Enjuaga la herida con agua salada limpia para eliminar las toxinas superficiales".

Además, señaló que también es recomendable aplicar calor o frío de forma controlada: "Sumergir la zona en agua caliente (entre 42 °C y 45 °C) durante 20 minutos ayuda a inactivar las toxinas termolábiles del veneno. Si no dispones de agua caliente, aplica frío local usando una bolsa de plástico con hielo envuelta en un paño durante 15 minutos para adormecer el dolor y frenar la absorción sanguínea. Nunca pongas el hielo directo sobre la piel".

Por otro lado, recordó lo que no se debe hacer que es utilizar aguda dulce, pues "el cambio de salinidad rompe las células urticantes y dispara masivamente el veneno".

Tampoco aconsejó el uso de vinagre, orina o amoniaco. El principal motivo es que "pueden activar aún más el veneno".

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Los síntomas de una picadura son dolor intenso, una reacción alérgica severa y malestar generalizado.