Jorge D’Alessandro desata el caos en 'El Chiringuito' contra José Luis Sánchez: "Tú no puedes"

El Real Madrid afrontará una de las citas más exigentes de su temporada el próximo miércoles ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, donde se decidirá si seguirá adelante en la Champions League.

Jorge D'Alessandro dio su opinión sobre el equipo en 'El Chiringuito' y fue muy crítico con la posible propuesta: "El Madrid defendiendo 65 metros de ancho con cuatro jugadores, no puede parar al Bayern. O acumula gente para defender y proyectar el equipo desde esa seguridad, o no podrá ganar el partido".

El tertuliano fue aún más contundente al advertir de las consecuencias de un posible error táctico: "Si Arbeloa no acierta y se equivoca con la alineación y aparecen los tocados, es muy grave lo que puede pasar en Múnich".

Tras estas declaraciones, el programa vivió su momento más caliente cuando D'Alessandro señaló a José Luis Sánchez, le reprochó la falta de posicionamiento y cuestionó la forma de analizar el partido.

"Habla de jugadores y no se moja ni abajo el agua. Dice 'el uno, el otro'. No, no, hay que decir quién tiene que jugar, y por qué. Hay que decir que Carrera no puede jugar más y que Arnold no puede jugar con doble pareja con el lateral. Yo señalo quién tiene que jugar, tú no puedes", comentó visiblemente enfadado.

Jorge D'Alessandro despista hasta al realizador de El Chiringuito / MEGA

Fue entonces cuando José Luis Sánchez le reprochó que se había salido del guion: "Es increíble. Ha reventado el debate de Mbappé para soltar su perorata. Vamos todos por la A1 conduciendo, vamos todos en el mismo autobús, y tú te saltas tus salidas. Tú quieres hablar de tu libro".

Noticias relacionadas

Tras esto, el exguardameta comentó que Pedrerol le estaba felicitando, algo que el presentador reconoció a medias: "Primero me ha sorprendido, pero luego he aplaudido. No estaba en el guión, pero me ha ganado, ya está. Cargarse el guión a veces funciona y hoy Jorge ha subido el nivel del programa".