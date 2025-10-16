Jordi Wild zanja el debate sobre su consumo de drogas: "Dejo claro que es algo puntual y ocasional"

El popular youtuber, Jordi Wild, que presenta el famoso pódcast 'The Wild Project' ha roto el silencio en uno de los temas más polémicos que le rodea. Este jueves, ha vuelto a ser noticia, no por un debate en uno de sus episodios, sino por las acusaciones hacia él sobre el consumo de drogas.

Pese a que ha dejado claro que no es consumidor, todo se remonta a un debate originado en un pódcast con IlloJuan, en el que confesó que, alguna que otra vez, había consumido cocaína de forma puntual. "He probado cocaína, por supuesto. Por supuesto, o sea, a ver, es que ya empieza a ser más normal que sea 'por supuesto' que 'no'. Hay mucha gente...", decía en una entrevista al streamer IlloJuan.

"De vez en cuando la uso, no tampoco mucho, pero bueno, es un extra que si estoy en el mood con gente de confianza y tal puede ser. Pero creo que una de las claves por las que me estoy manteniendo bien también físicamente con la edad es que tengo una vida bastante sana, ¿eh?", respondía.

Jordi cierra el debate: "Siempre he dicho que es algo malo, perjudicial y NO recomendable"

Jordi Wild ha tenido que acudir a sus redes sociales, concretamente a su cuenta de X, para aclarar su relación con las drogas. "Para la gente normal: En los últimos años salgo poquísimo de fiesta, no fumo, no vapeo, no como azúcar ni ultraprocesados, en mi día a día no bebo nada de alcohol, hago mucho deporte, si estoy como estoy a la edad que tengo es porque vivo sano. En el tema drogas, he intentado ser sincero, no como la gran mayoría de famosos que os tratan como a idiotas. Y siempre he dicho que es algo malo, perjudicial y NO recomendable", decía.

"De hecho, tengo varios podcasts para alertar del peligro del consumo y la adicción, por ejemplo con Antón de Drogopedia. Tengo otro planeado sobre adicciones y su tragedia, en no mucho tiempo. Hay un tabú con estos temas que hace más mal que bien, cuando lo mejor es hablarlo con realismo", continúa.

"En el podcast de hace medio año con Juanillo, estoy con un colega de risas y cachondeo, punto. Dejo claro que es algo PUNTUAL y OCASIONAL (pasan meses y meses entre alguna toma, si la hay), y hablamos de experiencias en nuestras vidas. Esto ya lo había comentado treinta veces antes, y no había pasado nada. Si 2 o 3 veces al año me quiero pegar la juerga padre, lo haré. Es mi vida. Y el día que me canse, que acabará pasando, nunca más. Un abrazo a todos mis tigers. Ánimos al resto", continuaba.

Un tema delicado, pero hablado con expertos

El youtuber es un gran defensor de la salud y del físico, y ya ha abordado el tema de las drogas en varios episodios, ofreciendo una perspectiva abierta y educativa. Aunque ha sido criticado por sus comentarios sobre el consumo ocasional de cocaína, también ha dedicado episodios completos a analizar el impacto de las drogas en la sociedad.

En el episodio 'Episodio #264: "Drogopedia" con Anton', Jordi Wild conversa con Anton sobre el funcionamiento de las drogas, cómo afectan al cerebro y los experimentos realizados con ellas. El objetivo es desmitificar el tema y proporcionar información basada en hechos.