FAMOSOS
Jordi Wild zanja el debate sobre su consumo de drogas: "Dejo claro que es algo puntual y ocasional"
El youtuber se pronunció en las redes sociales sobre las acusaciones a su persona en un fragmento de un antiguo podcast en el que confiesa y normaliza consumir cocaína de forma ocasional
El popular youtuber, Jordi Wild, que presenta el famoso pódcast 'The Wild Project' ha roto el silencio en uno de los temas más polémicos que le rodea. Este jueves, ha vuelto a ser noticia, no por un debate en uno de sus episodios, sino por las acusaciones hacia él sobre el consumo de drogas.
Pese a que ha dejado claro que no es consumidor, todo se remonta a un debate originado en un pódcast con IlloJuan, en el que confesó que, alguna que otra vez, había consumido cocaína de forma puntual. "He probado cocaína, por supuesto. Por supuesto, o sea, a ver, es que ya empieza a ser más normal que sea 'por supuesto' que 'no'. Hay mucha gente...", decía en una entrevista al streamer IlloJuan.
"De vez en cuando la uso, no tampoco mucho, pero bueno, es un extra que si estoy en el mood con gente de confianza y tal puede ser. Pero creo que una de las claves por las que me estoy manteniendo bien también físicamente con la edad es que tengo una vida bastante sana, ¿eh?", respondía.
Jordi cierra el debate: "Siempre he dicho que es algo malo, perjudicial y NO recomendable"
Jordi Wild ha tenido que acudir a sus redes sociales, concretamente a su cuenta de X, para aclarar su relación con las drogas. "Para la gente normal: En los últimos años salgo poquísimo de fiesta, no fumo, no vapeo, no como azúcar ni ultraprocesados, en mi día a día no bebo nada de alcohol, hago mucho deporte, si estoy como estoy a la edad que tengo es porque vivo sano. En el tema drogas, he intentado ser sincero, no como la gran mayoría de famosos que os tratan como a idiotas. Y siempre he dicho que es algo malo, perjudicial y NO recomendable", decía.
"De hecho, tengo varios podcasts para alertar del peligro del consumo y la adicción, por ejemplo con Antón de Drogopedia. Tengo otro planeado sobre adicciones y su tragedia, en no mucho tiempo. Hay un tabú con estos temas que hace más mal que bien, cuando lo mejor es hablarlo con realismo", continúa.
"En el podcast de hace medio año con Juanillo, estoy con un colega de risas y cachondeo, punto. Dejo claro que es algo PUNTUAL y OCASIONAL (pasan meses y meses entre alguna toma, si la hay), y hablamos de experiencias en nuestras vidas. Esto ya lo había comentado treinta veces antes, y no había pasado nada. Si 2 o 3 veces al año me quiero pegar la juerga padre, lo haré. Es mi vida. Y el día que me canse, que acabará pasando, nunca más. Un abrazo a todos mis tigers. Ánimos al resto", continuaba.
Un tema delicado, pero hablado con expertos
El youtuber es un gran defensor de la salud y del físico, y ya ha abordado el tema de las drogas en varios episodios, ofreciendo una perspectiva abierta y educativa. Aunque ha sido criticado por sus comentarios sobre el consumo ocasional de cocaína, también ha dedicado episodios completos a analizar el impacto de las drogas en la sociedad.
En el episodio 'Episodio #264: "Drogopedia" con Anton', Jordi Wild conversa con Anton sobre el funcionamiento de las drogas, cómo afectan al cerebro y los experimentos realizados con ellas. El objetivo es desmitificar el tema y proporcionar información basada en hechos.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
- Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso