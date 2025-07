Jordi Wild responde a los rumores sobre la edad de su pareja: "No lo voy contando..."

Durante el pasado fin de semana, Jordi Wild celebró una edición especial de su pódcast, The Wild Project, que se extendió por más de 10 horas ininterrumpidas. En este maratón en vivo se abordaron temas variados, desde una entrevista al streamer Plex hasta un encendido debate sobre inmigración, además de la intervención de un experto informático explorando la dark web.

En medio de este contenido tan diverso, el creador de contenido aprovechó para abrir una ventana a su vida personal y hablar con sinceridad sobre su actual relación sentimental. Jordi quiso dejar claras ciertas cosas respecto a su pareja, Cris, una mujer de México con la que lleva saliendo más de un año.

Algunas personas en redes habían especulado sobre la edad de ella, lo que lo llevó a zanjar el tema públicamente.

Más de un año juntos

El youtuber confesó que no suele compartir detalles de su vida amorosa, pero en esta ocasión sintió necesario aclarar malentendidos. “Llevamos más de un año juntos. Incluso ya había aparecido en algunas fotos, aunque de forma muy discreta”, afirmó durante la transmisión. La aparición más reciente de la pareja en redes fue la más explícita hasta ahora.

Jordi también se tomó un momento para comentar sobre la diferencia de edad entre ambos, un tema que ha generado curiosidad en redes sociales. “Ella tiene 32 años. Sé que tiene un rostro juvenil, muchos creen que parece de 20, pero no es así. Ojalá tuviéramos 20 los dos, sería genial”, bromeó con su estilo habitual.

En cuanto al motivo por el cual no había hablado antes de su relación, fue claro y directo: “Hace años que decidí mantener mi vida privada al margen de internet. No tengo por qué explicar si estoy con alguien o no. Comparto solo lo que realmente me nace compartir”, afirma.

La conversación también sirvió para destacar con cariño las raíces de su pareja. “Es mexicana, de Monterrey. Siempre he hecho bromas sobre México y Latinoamérica, decía que me gustaba mucho, pero nadie me creía. Ahora me siento medio mexicano”, comentó entre risas.

Este gesto de Jordi fue bien recibido por muchos de sus seguidores, que valoraron la sinceridad con la que abordó un tema tan personal. El especial de verano de The Wild Project se convirtió en todo un evento para su comunidad, no solo por la diversidad de contenidos, sino también por mostrar una faceta más humana del presentador, quien reafirmó que su vida privada es solo suya, pero que cuando decide hablar, lo hace con transparencia y respeto.