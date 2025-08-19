Jordi Wild niega las acusaciones sobre el catalán en Cataluña: "¡Eso es mentira!"

Jordi Wild es uno de los creadores de contenido más reconocidos. Su pódcast 'The Wild Project' se ha convertido en uno de los más populares gracias a su formato de entrevistas y tertulias donde tanto él como los invitados reflexionan sobre diferentes temas como ciencia, filosofía, política o deportes, entre otros.

En uno de sus episodios, el de Manresa salió en defensa del catalán y explicó que es necesario "sobreprotegerlo", ya que es una lengua que habla "muy poquita gente en el mundo, pocos millones de personas, y se debe evitar su desaparición".

El creador de contenido declaró que la mayoría de los streamers que consume la gente joven de Cataluña hablan en castellano: "También hay mucho latinoamericano que se está metiendo en entretenimiento. Todo es en castellano o en español, como lo queráis llamar".

Jordi Wild se crió en una zona "supercatalana" y habla con sus amigos íntimos en catalán, pero aun así, habla perfectamente el castellano. "Y como yo, todo el mundo. No conozco a nadie que no sepa hablar castellano perfectamente. Uno tendrá más acento. Hay otro que tiene acento gallego y no decís nada, el otro tiene acento andaluz y no decís nada".

El youtuber propuso que se hiciera una prueba de nivel de castellano en los colegios, "y si en Cataluña es pésimo, vamos a hablar de si subimos un poco el castellano en las aulas. Pero si no, ¿por qué tocar algo que funciona bien?".

El de Manresa aseguró que en Cataluña están "rodeados de castellanohablantes" y que en ciudades como Terrassa o Sabadell se habla casi más castellano que catalán "y no pasa nada". Además, destacó que en Barcelona es mucho más sencillo encontrar gente que hable castellano que catalán".

Jordi Wild comentó que ha escuchado mucho lo de 'Fui a Cataluña y solo me hablaron en catalán', algo que ha desmentido: "No, eso es mentira. Es muy difícil que vengas aquí, y si dices que no entiendes el catalán, te contesten en catalán. Es muy complicado y es una persona de mala educación".

El creador de contenido tiene claro que el catalán se tiene que sobreproteger: "El castellano ya lo tiene todo hecho, lo tiene ganado. El castellano ya ha ganado la guerra, aunque no tendría ni que haberla (...) No es algo en contra del castellano, si yo lo adoro. Me encanta y me gusta mucho España, pero es un problema de protección de una lengua que puede desaparecer y no es una guerra política".