Jordi Wild se moja sobre la polémica del catalán: "El castellano ya ha ganado"

España es un país rico en cultura y diversidad lingüística. En varias comunidades autónomas conviven lenguas cooficiales junto al castellano, como el euskera, el gallego o el catalán, que reflejan la pluralidad cultural del país.

Sin embargo, algunas de estas lenguas registran cada vez menos hablantes, lo que preocupa a los expertos. Un ejemplo es el catalán: según la última encuesta de usos lingüísticos, solo un 33 % de la población lo usa como lengua principal, mientras que un 24 % afirma no utilizarlo nunca.

Frente a esta realidad, el 'youtuber' barcelonés Jordi Wild, de 40 años, ha defendido públicamente la lengua catalana. En su pódcast 'The Wild Project', uno de los más escuchados en España, ha declarado que “el catalán es una lengua que habla poquita gente en el mundo, [...] y se tiene que sobreproteger”.

Wild subraya que el castellano ya está consolidado: “ya lo tiene todo hecho, lo tiene todo ganado. El castellano ya ha ganado la guerra”. También ha querido aclarar que muchos catalanes hablan perfectamente castellano: “Gente como yo, que me he criado en una zona supercatalana, con todos mis amigos íntimos en catalán, etc. hablo perfectamente el castellano".

Para demostrarlo, sugiere hacer “una prueba en los colegios de nivel de castellano y, si en Catalunya es pésimo, vamos a hablar de si subimos un poquito el castellano en las aulas. Pero si no, ¿por qué tocar algo que funciona bien?", defiende.

"No es algo en contra del castellano, pero..."

El creador de contenido apunta que los catalanes conviven con hablantes de castellano en grandes ciudades como Terrassa o Sabadell, donde “se habla casi más castellano que catalán y no pasa nada”.

Añade que en Barcelona “es mucho más sencillo encontrar gente que hable castellano que catalán", confirmando que la lengua catalana convive con normalidad con el castellano.

Finalmente, insiste en que la protección del catalán no es una cuestión política: “No es algo contra el castellano, pero es un problema de protección de una lengua que puede desaparecer”. Y concluye reafirmando que “esto no es una guerra política" y que a él le encanta España.