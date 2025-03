Jordi Wild desvela por qué no ha ido a 'El Hormiguero' ni a 'La Revuelta': "No les debo caer muy bien"

Cada noche, en el mundo de la televisión, se libra una lucha por captar la máxima audiencia posible. Actualmente, hay dos programas que lideran la cabeza de la carrera que son 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, y 'La Revuelta', dirigido por David Broncano.

No obstante, no hay un claro dominador, aunque en el último mes venció el programa de Atresmedia en el 84% de los días. La guerra entre ambos estalló cuando el presentador jiennense denunció "las presiones" recibidas por parte del equipo de Motos tras no dejar que Jorge Martín, vigente campeón del mundo MotoGP, visitase antes a Broncano.

A partir de este suceso, España se ha dividido en dos: los que ven 'El Hormiguero' o los que prefieren sintonizar con 'La Revuelta'.

Por este motivo, muchas celebridades de la península ibérica han decidido compartir su punto de vista sobre qué programa prefieren. El último ha sido el youtuber Jorge Carrillo, más reconocido en el mundo del Internet como Jordi Wild, en su propio podcast 'The Wild Project'.

El creador de contenido catalán, cuando fue cuestionado por ambos programas, no dudó un momento en explicar la situación que tiene con ambos programas. Jordi Wild confirmó que ha tenido varias propuestas para ir al formato de Pablo Motos, pero que nunca ha aceptado.

"Es una serie de cosas. Si yo quisiera ir me voy hasta China pero no tengo ninguna motivación porque estamos en las mismas, no voy a ganar nada yendo a un sitio o a otro. No voy a ganar alcance", detalló.

Por otro lado, el youtuber aseguró que todo se debe a un tema de ilusión: "Sinceramente, no puedo decir que me haga ilusión ni uno ni otro. Pero bueno, team 'El Hormiguero' por eso, si te valoran yo valoro".

Sin embargo, el creador de contenido ha explicado que 'La Revuelta' ni antes en 'La Resistencia' en Movistar+ lo ha invitado nunca. Aparte, Jordi Wild aseguró que "no les debo caer muy bien. No entiendo por qué. A mí me caen bien ellos, no entiendo por qué".